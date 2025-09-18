Secciones
Política

Elecciones de octubre: Milei recibió a Pelli, Molinuevo y Catalán en Olivos

La razón del encuentro fue ordenar el mensaje nacional de campaña.

Elecciones de octubre: Milei recibió a Pelli, Molinuevo y Catalán en Olivos
Hace 2 Hs

Los candidatos a diputados nacionales por Tucumán de La Libertad Avanza, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, fueron recibidos por Javier Milei en la Quinta de Olivos. En la reunión también participó el ministro del Interior Lisandro Catalán. La razón del encuentro fue ordenar el mensaje nacional de campaña.

Fuentes cercanas cuentan que el Presidente bajó un mensaje de campaña contundente: "valorar el esfuerzo de los argentinos e invitarlos a defenderlo para que valga la pena".

Con los principales candidatos y el resto de los voceros, Milei abrió una ronda de preguntas para el equipo, donde los referentes se sacaron dudas y afilaron detalles para continuar con la campaña.

"El encuentro fue una muestra ferviente del compromiso del Presidente con un objetivo mucho más importante que ganar las elecciones de octubre: el de llevar las ideas de la libertad al Congreso para defender el futuro del pueblo argentino", indicaron desde LLA.

Temas Elecciones 2025 Javier MileiLisandro CatalánFederico Pelli
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Javier Milei anunció el Presupuesto 2026 a través de una cadena nacional: Lo peor ya pasó

Javier Milei anunció el Presupuesto 2026 a través de una cadena nacional: "Lo peor ya pasó"

Presupuesto 2026: Javier Milei anticipó cambios en jubilaciones, salud y educación

Presupuesto 2026: Javier Milei anticipó cambios en jubilaciones, salud y educación

Presupuesto 2026: uno por uno, todos los anuncios que hizo Javier Milei

Presupuesto 2026: uno por uno, todos los anuncios que hizo Javier Milei

“Esta etapa de sacrificios es indispensable para una recuperación sostenible y duradera”: las principales frases de Javier Milei en cadena nacional

“Esta etapa de sacrificios es indispensable para una recuperación sostenible y duradera”: las principales frases de Javier Milei en cadena nacional

Seguilo en vivo: Javier Milei presenta el Presupuesto 2026 en cadena nacional

Seguilo en vivo: Javier Milei presenta el Presupuesto 2026 en cadena nacional

Lo más popular
Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta
1

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”
2

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei
3

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Tensión financiera: los bonos caen, el riesgo país supera los 1.400 puntos y el dólar opera en precios récord
4

Tensión financiera: los bonos caen, el riesgo país supera los 1.400 puntos y el dólar opera en precios récord

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista
5

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes
6

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

Más Noticias
El Senado rechazó el veto de Milei a la Ley de ATN y la oposición celebró una dura derrota para el Gobierno

El Senado rechazó el veto de Milei a la Ley de ATN y la oposición celebró una dura derrota para el Gobierno

Adela Seguí: “Los jueces no pueden estar alejados de la realidad social”

Adela Seguí: “Los jueces no pueden estar alejados de la realidad social”

Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

El veto de Milei sobre los ATN sería rechazado hoy en el Senado

El veto de Milei sobre los ATN sería rechazado hoy en el Senado

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Comentarios