Elecciones de octubre: Milei recibió a Pelli, Molinuevo y Catalán en Olivos

Los candidatos a diputados nacionales por Tucumán de La Libertad Avanza, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, fueron recibidos por Javier Milei en la Quinta de Olivos. En la reunión también participó el ministro del Interior Lisandro Catalán. La razón del encuentro fue ordenar el mensaje nacional de campaña.
Fuentes cercanas cuentan que el Presidente bajó un mensaje de campaña contundente: "valorar el esfuerzo de los argentinos e invitarlos a defenderlo para que valga la pena".
Con los principales candidatos y el resto de los voceros, Milei abrió una ronda de preguntas para el equipo, donde los referentes se sacaron dudas y afilaron detalles para continuar con la campaña.
"El encuentro fue una muestra ferviente del compromiso del Presidente con un objetivo mucho más importante que ganar las elecciones de octubre: el de llevar las ideas de la libertad al Congreso para defender el futuro del pueblo argentino", indicaron desde LLA.