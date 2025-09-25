El Banco Central profundiza la baja de tasas impulsado por el respaldo internacional y el ingreso de divisas del agro

Con el respaldo de Estados Unidos y un flujo récord de dólares proveniente del sector agropecuario, el Gobierno nacional consolida una estrategia para estabilizar el mercado cambiario. El Banco Central (BCRA) aceleró el ritmo de reducción de las tasas de interés de corto plazo, llevándolas al 25%, mientras que el dólar retrocedió a niveles previos a las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires.
Mientras la atención global se centraba en la política económica estadounidense, el BCRA dio un paso significativo hacia la normalización de la economía local. Durante la jornada del miércoles, la autoridad monetaria recortó las tasas de interés de corto plazo en 10 puntos porcentuales, situándolas en el 25%.
Esta medida impactó directamente en el tipo de cambio, que cayó por debajo de los $1.350, al recuperar valores anteriores a los comicios legislativos bonaerenses.
La reducción de tasas se materializó a través de una disminución en la postura tomadora del BCRA en los pases pasivos a un día en las ruedas simultáneas de BYMA. Este movimiento generó un efecto cascada, al recortar también los retornos de otros instrumentos de corto plazo, como las cauciones, cuyo rendimiento diario descendió al 22%.
Cabe recordar que estas tasas de retorno habían alcanzado picos cercanos al 80% a principios de mes, en un contexto marcado por la fuerte volatilidad financiera y una creciente presión sobre el tipo de cambio. El nivel actual se alinea más con el promedio previo al desarme de las Letras de Liquidez (Leliqs).
Según un informe de la consultora 1816, el Gobierno podría estar capitalizando el cambio favorable en las condiciones del mercado, impulsado por el apoyo de Estados Unidos al programa económico de la administración libertaria, para continuar reduciendo las tasas de interés (que ya se encuentran por debajo del 29% que ofrecían las Leliqs) o para contener, e incluso bajar, el precio del dólar spot.
¿El Tesoro aprovecha para recomprar dólares?
En paralelo a la baja de tasas, el dólar mayorista mantuvo su tendencia descendente, alcanzando mínimos mensuales. Fuentes del mercado sugieren que el Tesoro aprovecharía esta coyuntura para recomprar divisas en el MULC.
Operadores de la City, si bien no confirmaron explícitamente la intervención del equipo económico liderado por Luis Caputo, consideran "probable" que se hayan realizado compras en el MULC, especialmente al inicio de la jornada, cuando el dólar spot se situó por debajo de los $1.350.
Los rumores en la City apuntan a que el monto adquirido por el equipo económico, tras la reunión entre Javier Milei y Donald Trump y la consiguiente caída en la cotización del dólar, podría ascender a los 100 millones de dólares.
En este escenario, otras cotizaciones del dólar mostraron: $1.360 en el Banco Nación, una baja del 2,5% para el MEP, ubicándose en $1.369,47, una caída del 1,7% para el CCL, llegando a $1.391,27 (aunque habían iniciado la jornada con descensos más pronunciados), y un valor de $1.405 para el dólar blue. En el segmento minorista, el promedio de las entidades bancarias relevado por el BCRA indicó un valor de $1.312,41 para la compra y $1.367,85 para la venta.