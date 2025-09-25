El Banco Central profundiza la baja de tasas impulsado por el respaldo internacional y el ingreso de divisas del agro

En este escenario, otras cotizaciones del dólar mostraron: $1.360 en el Banco Nación, una baja del 2,5% para el MEP, ubicándose en $1.369,47, una caída del 1,7% para el CCL, llegando a $1.391,27 (aunque habían iniciado la jornada con descensos más pronunciados), y un valor de $1.405 para el dólar blue. En el segmento minorista, el promedio de las entidades bancarias relevado por el BCRA indicó un valor de $1.312,41 para la compra y $1.367,85 para la venta.