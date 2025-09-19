El Banco Central vendió U$S678 millones en un día: la mayor intervención en seis años

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) tuvo ayer una de sus jornadas más intensas en el mercado cambiario de los últimos tiempos: vendió U$S678 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para frenar la suba del dólar. Se trató de la mayor intervención oficial en un solo día desde octubre de 2019 y la más elevada en seis años.