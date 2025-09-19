El Banco Central vendió U$S678 millones en un día: la mayor intervención en seis años

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) tuvo ayer una de sus jornadas más intensas en el mercado cambiario de los últimos tiempos: vendió U$S678 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para frenar la suba del dólar. Se trató de la mayor intervención oficial en un solo día desde octubre de 2019 y la más elevada en seis años.
Con esta operación, la autoridad monetaria acumula ventas por U$S1.110 millones en apenas tres jornadas, desde que el tipo de cambio mayorista tocó el techo de la banda cambiaria fijada por el Gobierno.
Por tercer día consecutivo, el dólar mayorista cerró en $1.474,50, valor en el que el BCRA abasteció la demanda con dólares de sus reservas. Tal como adelantó el ministro de Economía, Luis Caputo, el plan oficial es mantener el esquema cambiario hasta las elecciones del 26 de octubre: “vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”, advirtió.
Empresas y público, compradores masivos
La certeza de un valor fijo alentó la demanda. El volumen total operado en el mercado mayorista alcanzó los U$S842 millones, de los cuales la gran mayoría fueron aportados por el Banco Central, dado que la oferta privada fue casi inexistente.
La estrategia abre interrogantes: ¿podrá el BCRA sostener este ritmo de ventas durante las cinco semanas que faltan hasta los comicios? Analistas señalan que el uso de reservas, en gran parte financiadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), requiere especial cautela.
Aunque Caputo aseguró que “hay dólares suficientes para todos”, en el mercado se impone otra ecuación: cada dólar utilizado para contener al billete es un dólar menos disponible para afrontar los vencimientos de deuda.
El desafío de enero y el riesgo país en alza
El próximo compromiso clave será el 9 de enero, cuando el Tesoro deba desembolsar U$S4.300 millones en intereses y amortización de bonos en dólares. El ministro señaló que hay un plan para cubrir esa obligación, aunque no lo dio a conocer.
La incertidumbre impacta en los activos financieros: los bonos en dólares sufrieron nuevas caídas y el riesgo país saltó un 16%, cerrando en 1.454 puntos.
Reservas en baja
La intervención de ayer significó una caída de U$S148 millones en las reservas, que finalizaron la jornada en U$S39.259 millones. En la semana, la pérdida acumulada ascendió a U$S1.050 millones. Parte de las operaciones realizadas se reflejarán en el cómputo del próximo lunes.
El antecedente más cercano a una venta de tal magnitud se remonta al 24 de octubre de 2019, bajo la gestión de Guido Sandleris en el BCRA, cuando se vendieron USD 691 millones, en la antesala de las elecciones presidenciales que consagraron a Alberto Fernández. A diferencia de aquel momento, hoy existen fuertes restricciones cambiarias tanto para empresas como para personas físicas.
Si bien las reservas también fluctúan por movimientos de organismos internacionales o variaciones de monedas, la señal que dejó el Central preocupa al mercado: la defensa del techo cambiario podría tensar aún más las cuentas externas en plena recta electoral, consignó Infobae.