En lo que va de la zafra se exportaron 222.000 toneladas de azúcar, por unos U$S 111 millones

Debido a ello, desde el Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) se realiza el seguimiento de la evolución de las exportaciones, con el fin de mantener informado al sector sucroalcoholero. Para ello, realiza el cotejo de datos provenientes de diversas fuentes: declaraciones de ingenios azucareros y de destilerías de alcohol de Tucumán, de Salta y de Jujuy; información del Centro Azucarero Argentino (CAA) y del Centro Azucarero del Norte Argentino (Carna); consulta y análisis de información aportada por la Aduana en Tucumán y por el Sistema de Operaciones de Comercio Exterior del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y otras fuentes privadas. Tras el análisis del comportamiento de las exportaciones de azúcares durante esta campaña se indican los principales destinos y los volúmenes exportados hasta el momento.