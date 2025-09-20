Atención a la encefalomielitis equina

La EE es considerada una enfermedad de tipo estacional, vinculada con el aumento de las temperaturas y el crecimiento poblacional de sus vectores como el mosquito. Se presenta con mayor prevalencia en la época primaveral-estival, cuando las condiciones ambientales son más favorables para la transmisión del virus. Posee un período de incubación que puede variar de una a tres semanas; y es una enfermedad de notificación obligatoria.