Jaldo, sobre el veto presidencial a los ATN: “Esto no es matar o morir; la gestión y el diálogo deben primar sobre la disputa electoral”

En relación al contexto político, hizo hincapié en la distinción entre las disputas electorales y la gestión gubernamental. “Estamos en un proceso electoral. Un proceso que llega, pasa y se termina, y hay que seguir gobernando la nación y la provincia. Algunos creen que esto es una guerra, que es matar o morir, no. Esto es democracia, donde los candidatos nos tenemos que someter a la voluntad popular, donde los tucumanos votan”.