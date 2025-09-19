Jaldo, sobre el veto presidencial a los ATN: “Esto no es matar o morir; la gestión y el diálogo deben primar sobre la disputa electoral”

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se pronunció este viernes sobre la votación realizada ayer en el Senado de la Nación, donde la Ley 27.794, que regula los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), obtuvo 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, logrando que la Cámara insistiera con su tratamiento tras el veto total del presidente Javier Milei.
Al analizar el veto presidencial, Jaldo aclaró: “(Vetar) es una facultad del presidente, pero el Senado ha votado en contra. Esta ha sido una votación más de los dos tercios, casi contundente, el triunfo de la oposición en el Senado”.
El mandatario provincial resaltó la necesidad de mantener un canal de diálogo con el Gobierno nacional. “Yo creo que todo se puede dialogar, porque capaz que el presidente vetó la ley de los ATN, pero tiene alguna otra propuesta”.
En relación al contexto político, hizo hincapié en la distinción entre las disputas electorales y la gestión gubernamental. “Estamos en un proceso electoral. Un proceso que llega, pasa y se termina, y hay que seguir gobernando la nación y la provincia. Algunos creen que esto es una guerra, que es matar o morir, no. Esto es democracia, donde los candidatos nos tenemos que someter a la voluntad popular, donde los tucumanos votan”.
Finalmente, el gobernador subrayó la responsabilidad de los dirigentes en el marco del bien común. “Tenemos que tratar que a la Argentina le vaya bien. No podemos apostar a que a alguien le vaya mal para que yo pueda ganar una elección”. Jaldo remarcó la importancia de mantener la mirada en la gestión y el bienestar de los ciudadanos, más allá de las confrontaciones políticas.