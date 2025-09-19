Condenaron a una mujer que usurpó el local comercial de su vecina en Delfín Gallo

En su alegato de clausura, el fiscal Diego López Ávila había solicitado una pena mayor: tres años de prisión en suspenso. “Este MPF inició el debate anunciando que el caso tenía la particularidad de que víctima y acusada se conocen, y pese a los numerosos intentos de la Justicia de solucionar el conflicto, la imputada desplegó situaciones excesivamente violentas que no depuso hasta la fecha, mostrando un patrón de conducta reiterado y un marcado desprecio por la ley”, expresó el representante del Ministerio Fiscal.