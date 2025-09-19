Secciones
Seguridad

Condenaron a una mujer que usurpó el local comercial de su vecina en Delfín Gallo

Deberá cumplir la pena de un año de prisión de cumplimiento condicional y reglas de conducta por el plazo de dos años.

Condenaron a una mujer que usurpó el local comercial de su vecina en Delfín Gallo
Hace 1 Hs

La Unidad Especializada de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Fiscal solicitó la condena de una mujer de 53 años por el delito de usurpación, hecho ocurrido el 15 de agosto de 2024 en de Delfín Gallo.

De acuerdo con la investigación, ese día, alrededor de las 15.30, la acusada -vecina de una forrajería ubicada en avenida del Carmen, frente a la plaza principal- aprovechó que el comercio estaba sin moradores.

Según la Fiscalía, mediante el uso de la violencia, retiró una pared de machimbre que separaba el local de su domicilio, despojando así a la víctima de la posesión del inmueble que mantenía desde octubre de 2023.

Cabe recordar que el 21 de agosto del mismo año la Justicia había otorgado la restitución provisoria del bien en una audiencia judicial.

Tras la etapa de alegatos finales, la jueza interviniente resolvió condenar a la mujer a la pena de un año de prisión de cumplimiento condicional, además de imponerle el cumplimiento de reglas de conducta durante el plazo de dos años.

En su alegato de clausura, el fiscal Diego López Ávila había solicitado una pena mayor: tres años de prisión en suspenso. “Este MPF inició el debate anunciando que el caso tenía la particularidad de que víctima y acusada se conocen, y pese a los numerosos intentos de la Justicia de solucionar el conflicto, la imputada desplegó situaciones excesivamente violentas que no depuso hasta la fecha, mostrando un patrón de conducta reiterado y un marcado desprecio por la ley”, expresó el representante del Ministerio Fiscal.

López Ávila estuvo acompañado por la instructora Justina Cardona Delaporte a lo largo de las cinco jornadas que se extendió el debate, desarrollado en la sala 16.

