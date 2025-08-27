Secciones
Seguridad

Detienen en Tucumán a una mujer acusada de usurpar el título de abogada

La División de Cibercrimen arrestó a una sospechosa que fue denunciada por múltiples víctimas. Se le atribuye haber cobrado sumas millonarias por trámites legales que nunca realizó.

Hace 16 Min

Una investigación de la División de Cibercrimen de la Policía de Tucumán terminó este martes con la detención de una mujer acusada de ejercer ilegalmente la abogacía y estafar a varias personas que confiaron en sus servicios.

La primera denuncia en su contra fue presentada en noviembre de 2024. Una víctima aseguró que le pagó $540.000 para que llevara adelante un trámite laboral vinculado a un despido, pero nunca obtuvo respuesta. Más tarde, descubrió que la mujer no estaba matriculada como abogada.

Otra persona denunció en junio de este año que le había abonado más de $250.000 para que actuara como mediadora en un conflicto con una empresa de seguros tras un accidente sufrido por su hijo. Al concurrir a Tribunales, fue advertida de que los papeles presentados por la supuesta profesional eran falsos.

Incluso, en octubre de 2023, una verdadera abogada que comparte el mismo nombre que la acusada tuvo que presentarse ante la Justicia para negar actuaciones realizadas en su nombre.

Ante el cúmulo de denuncias, la División de Cibercrimen, a cargo del Comisario Principal Norberto Javier Argañaraz, inició un trabajo de investigación que permitió identificar a la sospechosa y localizar su domicilio. Con orden judicial, se concretó un allanamiento en el que fue detenida y puesta a disposición de la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad de la II Nominación.

Durante el procedimiento también se secuestró su teléfono celular, que será analizado como parte de la causa por “usurpación de títulos u honores”. La medida fue supervisada por el jefe del Departamento Inteligencia Criminal (D-2), Comisario General Omar Soria.

La investigación continúa para determinar si existen más damnificados y el verdadero alcance de las maniobras de la mujer.

