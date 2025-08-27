Detienen en Tucumán a una mujer acusada de usurpar el título de abogada

Ante el cúmulo de denuncias, la División de Cibercrimen, a cargo del Comisario Principal Norberto Javier Argañaraz, inició un trabajo de investigación que permitió identificar a la sospechosa y localizar su domicilio. Con orden judicial, se concretó un allanamiento en el que fue detenida y puesta a disposición de la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad de la II Nominación.