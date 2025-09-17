Federico Pelli: "Jaldo está más kirchnerista que nunca"

A raíz de esto, Pelli aseguró que no se hace política con los recursos del Estado y llamó a votar por La Libertad Avanza. “Este 26 de octubre tenemos dos opciones: el kirchnerismo de Jaldo que lo único que busca es atrincherarse en el poder para enriquecerse a costa de los tucumanos o los que venimos a terminar con este modelo de decadencia y cambiar el país de una vez y para siempre. No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, sentenció.