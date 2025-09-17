Secciones
Federico Pelli: "Jaldo está más kirchnerista que nunca"

El candidato libertario sumó críticas al gobernador.

Federico Pelli. Federico Pelli.
Hace 49 Min

El candidato libertario Federico Pelli cuestionó al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo por haber utilizado recursos estatales para hacer campaña. "En un acto oficial en el Predio Ferial de Tucumán, destinado a compensar daños causados por cortes de luz, referentes peronistas repartieron artículos como 'recomposición' de afecciones materiales y dejaron su discurso político", dijo.

“Jaldo está más kirchnerista que nunca. Lo que tenía que ser un acto oficial del gobierno provincial (que es de todos los tucumanos) terminó siendo un acto de campaña de Jaldo y sus amigos. Esto es la casta. Esto es el kirchnerismo: usar recursos de los contribuyentes para favorecerse a ellos”, afirmó Pelli.

En un acto oficial organizado por la Secretaría de Energía de la Provincia y el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) que buscaba recomponer daños materiales causados por cortes de energía a vecinos de la capital, los integrantes del Gobierno entregaron artículos para los damnificados y dieron mensajes de campaña.

A raíz de esto, Pelli aseguró que no se hace política con los recursos del Estado y llamó a votar por La Libertad Avanza. “Este 26 de octubre tenemos dos opciones: el kirchnerismo de Jaldo que lo único que busca es atrincherarse en el poder para enriquecerse a costa de los tucumanos o los que venimos a terminar con este modelo de decadencia y cambiar el país de una vez y para siempre. No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, sentenció.

El secretario de Energía, Martín Viola, y el titular del Ersept, José Ascárate, estuvieron presentes en el acto junto a las candidatas del peronismo Gladys Medina y Carolina Vargas Aignasse.

Temas Elecciones 2025 El PaísOsvaldo JaldoVargas AignasseGladys MedinaGobierno provincialArgentinaJosé AscárateServicios Públicos de Tucumán
