Confirmado: Amazon Prime Video renovó la serie "Éramos mentirosos" para una segunda temporada

El fenómeno juvenil de Prime Video, Éramos mentirosos, continuará su historia con una segunda temporada luego de consolidarse como una de las series más vistas de la plataforma.
La producción, basada en la exitosa novela de E. Lockhart, ha logrado destacarse entre el público adolescente y también ha captado la atención de quienes disfrutan de los melodramas familiares.
Amazon no ha dudado en apostar nuevamente por sus producciones originales tras el éxito reciente de otras series como Fallout, confirmando que el contenido de calidad seguirá llegando a sus suscriptores. La noticia de la renovación de Éramos mentirosos llega pocos meses después de su estreno el 18 de junio de 2025.
Expectativas de la segunda temporada
Laura Lancaster, jefa de Coproducción y Series en Desarrollo de Amazon Studios MGM, confirmó la renovación el 17 de septiembre de 2025: "Profundizar en el apasionante mundo de las novelas de E. Lockhart con una segunda temporada de Éramos Mentirosos fue una decisión obvia".
"Junto con nuestro talentoso elenco, las showrunners Julie Plec y Carina Adly MacKenzie hicieron un trabajo maravilloso al dar vida a las novelas para nuestros clientes globales de Prime Video, y estamos ansiosos por ver qué tienen preparado para la segunda temporada", completó.