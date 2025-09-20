Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Confirmado: Amazon Prime Video renovó la serie "Éramos mentirosos" para una segunda temporada

La producción logró destacarse entre el público adolescente y también ha captado la atención de quienes disfrutan de los melodramas familiares.

Confirmado: Amazon Prime Video renovó la serie Éramos mentirosos para una segunda temporada
Hace 45 Min

El fenómeno juvenil de Prime Video, Éramos mentirosos, continuará su historia con una segunda temporada luego de consolidarse como una de las series más vistas de la plataforma. 

La producción, basada en la exitosa novela de E. Lockhart, ha logrado destacarse entre el público adolescente y también ha captado la atención de quienes disfrutan de los melodramas familiares.

“La novia”: el nuevo thriller de Amazon Prime Video que conquista a la crítica

“La novia”: el nuevo thriller de Amazon Prime Video que conquista a la crítica

Amazon no ha dudado en apostar nuevamente por sus producciones originales tras el éxito reciente de otras series como Fallout, confirmando que el contenido de calidad seguirá llegando a sus suscriptores. La noticia de la renovación de Éramos mentirosos llega pocos meses después de su estreno el 18 de junio de 2025.

Expectativas de la segunda temporada

Laura Lancaster, jefa de Coproducción y Series en Desarrollo de Amazon Studios MGM, confirmó la renovación el 17 de septiembre de 2025: "Profundizar en el apasionante mundo de las novelas de E. Lockhart con una segunda temporada de Éramos Mentirosos fue una decisión obvia". 

Qué ver en Amazon Prime Video: las 10 películas más populares de septiembre 2025

Qué ver en Amazon Prime Video: las 10 películas más populares de septiembre 2025

"Junto con nuestro talentoso elenco, las showrunners Julie Plec y Carina Adly MacKenzie hicieron un trabajo maravilloso al dar vida a las novelas para nuestros clientes globales de Prime Video, y estamos ansiosos por ver qué tienen preparado para la segunda temporada", completó. 

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Netflix anunció la película El botín, con Ben Affleck y Matt Damon, para enero de 2026

Netflix anunció la película "El botín", con Ben Affleck y Matt Damon, para enero de 2026

¿Por qué deberán operar a Thiago Medina?: el ex Gran Hermano continúa grave

¿Por qué deberán operar a Thiago Medina?: el ex Gran Hermano continúa grave

El hijo de Yiya Murano explotó contra la serie de su madre y puso límites: “Se pudre todo”

El hijo de Yiya Murano explotó contra la serie de su madre y puso límites: “Se pudre todo”

La Voz Argentina 2025: se filtró quiénes serían los cuatro concursantes que llegan a la final

La Voz Argentina 2025: se filtró quiénes serían los cuatro concursantes que llegan a la final

“La novia”: el nuevo thriller de Amazon Prime Video que conquista a la crítica

“La novia”: el nuevo thriller de Amazon Prime Video que conquista a la crítica

Lo más popular
Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre
1

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores
2

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!
3

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!"

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada
4

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”
5

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?
6

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

Más Noticias
El escándalo de los audios: Javier Milei arremetió contra Spagnuolo y defendió a su hermana Karina

El escándalo de los audios: Javier Milei arremetió contra Spagnuolo y defendió a su hermana Karina

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!"

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

Comentarios