Las prepagas aplicarán subas en octubre y deberán adecuar los contratos con los usuarios

En promedio, los ajustes rondan el 1,9%, alineándose con la inflación informada por el Indec para el mes de agosto. Esta actualización se da en el marco de un año de cambios para el sistema de salud, impulsados por la Resolución Nº 645/2025, que exige a las Entidades de Medicina Prepaga (EMP) informar públicamente el valor de sus cuotas. La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) publica esa información en su sitio web oficial.