Las prepagas aplicarán subas en octubre y deberán adecuar los contratos con los usuarios

Entre los principales puntos, se incluirán condiciones relacionadas con preexistencias, carencias, prescripción de medicamentos, ajustes de cuota

Hace 2 Hs

Las empresas de medicina prepaga confirmaron nuevos aumentos en los valores de sus planes a partir de octubre. Los incrementos se ubican entre el 1,1% y el 2,4%, dependiendo de la compañía, la región, la edad del afiliado y el tipo de cobertura contratada.

En promedio, los ajustes rondan el 1,9%, alineándose con la inflación informada por el Indec para el mes de agosto. Esta actualización se da en el marco de un año de cambios para el sistema de salud, impulsados por la Resolución Nº 645/2025, que exige a las Entidades de Medicina Prepaga (EMP) informar públicamente el valor de sus cuotas. La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) publica esa información en su sitio web oficial.

Subas confirmadas por algunas prepaga:

- Swiss Medical: 1,90%

- OSDE: 1,85% (2,30% en la región Patagonia)

- Medifé: 1,90%

- Galeno: entre 1,90% y 2,40%

- Medicus: 1,92%

- Avalian: 1,90%

- Omint: entre 1,90% y 2,30%

Además de los aumentos, el Gobierno nacional confirmó modificaciones en el marco regulatorio de los contratos entre prepagas, obras sociales y usuarios. A través de la Resolución 1725/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, la SSS derogó la Resolución 2400/2023 y estableció un nuevo esquema con cláusulas contractuales mínimas obligatorias.

Entre los principales puntos, se incluyen condiciones relacionadas con preexistencias, carencias, prescripción de medicamentos, ajustes de cuota, continuidad de cobertura tras el fallecimiento del titular, rescisión de contrato, incorporación del grupo familiar, equivalencia en cartillas y mecanismos de reclamo.

La resolución también introduce la “Cuota Transparente”, un modelo uniforme de factura y estado de cuenta que deberán utilizar todas las prepagas. Esta herramienta busca reflejar con claridad cómo se imputan los aportes, contribuciones, cotizaciones y subsidios de la seguridad social en beneficio del afiliado, consignó el diario "Ámbito".

Las empresas tienen un plazo de 30 días desde la entrada en vigencia de la resolución para adecuar sus contratos y sistemas de facturación. Luego, deberán presentar los documentos actualizados mediante un aplicativo digital que la Superintendencia habilitará en su página web.

Gobierno nacionalArgentina
