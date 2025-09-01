Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Las expendedoras de combustibles arrancarán el noveno mes del año con reajustes de precios en las pizarras. Si bien la petrolera YPF no comunicó todavía el monto del incremento, los empresarios de la actividad señalan que esperan una readecuación de los valores, debido a la actualización del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC). El incremento, oficializado la semana pasada por el Gobierno nacional, establece que se trata de la culminación de un proceso de “recuperación” de los ajustes postergados por la inflación.
La norma indica que los impuestos a los combustibles deben ajustarse cada trimestre en línea al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, para evitar aumentos que las productoras de naftas trasladan al precio final de los surtidores se postergaron, en detrimento de la recaudación del Estado. Por eso, existe la posibilidad de que la medida se prorrogue para evitar un mayor impacto inflacionario.
El gas
El de las naftas y el gasoil no será el único aumento del mes. El Ministerio de Economía aplicará un recargo del 6,8% en el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). La medida busca reforzar los subsidios a usuarios residenciales y será previa a la publicación de los nuevos cuadros tarifarios. Estos tomarán en cuenta factores como el nivel de ingresos, el régimen de zona fría, el consumo industrial y comercial, y más de 3.000 combinaciones distintas en todo el país.
A su vez, las cuotas de la medicina prepaga tendrán aumentos de entre 1,68% y 1,9%, con un promedio inferior al 2%. Se trata de la continuidad de los ajustes mensuales que se vienen aplicando desde comienzos de año.
Finalmente, en esta batería de variaciones, los contratos alcanzados por la Ley de Alquileres de 2020 sufrirán un nuevo incremento. La actualización anual por Índice de Contrato de Locación (ICL) será del 50,3% respecto de agosto.