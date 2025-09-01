Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

El gas

El de las naftas y el gasoil no será el único aumento del mes. El Ministerio de Economía aplicará un recargo del 6,8% en el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). La medida busca reforzar los subsidios a usuarios residenciales y será previa a la publicación de los nuevos cuadros tarifarios. Estos tomarán en cuenta factores como el nivel de ingresos, el régimen de zona fría, el consumo industrial y comercial, y más de 3.000 combinaciones distintas en todo el país.