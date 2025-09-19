Secciones
Cinco ideas de ensaladas nutritivas completas: fibras, proteínas y grasas saludables

Mixturas para probar durante los cinco días de la semana cuando no sabés qué cocinar.

Las ensaladas pueden tener proteína también si se mezclan con los ingredientes correctos. Las ensaladas pueden tener proteína también si se mezclan con los ingredientes correctos.
Las ensaladas son los platos que empiezan a aparecer con mayor regularidad conforme se acerca el calor. No solo son frescas, sino que pueden ser económicas, muy fáciles de preparar y altamente nutritivas y saludables. Pero hay algunas reglas que hay que tener en cuenta para que una ensalada no cumpla el efecto contrario al que se busca: comer sano.

Adiós hinchazón abdominal: menú semanal para un vientre más plano

Como primer paso, es recomendable preparar ensaladas con verduras coloridas. Así te asegurás de que estés obteniendo una variedad importante de nutrientes como vitaminas, minerales y fibras, que ayudarán al cuerpo a combatir enfermedades fortaleciendo el sistema inmunológico.

Pero como las ensaladas, cuando son solo de verduras, no tienden a aportar grasas saludables ni proteínas, hay ingredientes que se pueden agregar. Se pueden utilizar frutos secos como nueces o almendras o aceite de oliva. También se puede usar quesos bajos en grasa y aderezos que no sean ricos en grasas ni azúcar. Para sumar la proteína, las mejores opciones son las carnes -sobre todo la de pollo- y los huevos.

Cinco ensaladas nutritivas y económicas

Ensalada primavera con huevo

- Base: hojas de espinaca y lechuga.

- Vegetales: arvejas frescas, rabanitos en rodajas, zanahoria rallada.

- Proteína: huevo duro en cuartos.

- Carbohidrato: papas hervidas en cubos.

- Grasa saludable: aceite de oliva extra virgen y semillas de girasol tostadas.

Ensalada tibia

- Base: brócoli y coliflor blanqueados.

- Vegetales: tiras de zanahoria y repollo morado finito.

- Proteína: pechuga de pollo grillada en cubos.

- Carbohidrato: granos de choclo hervido.

- Grasa saludable: palta en cubos y un chorrito de aceite de oliva.

Ensalada criolla con legumbres

- Base: rúcula y radicheta.

- Vegetales: tomate fresco, cebolla morada, pimiento rojo.

- Proteína y carbohidrato: garbanzos cocidos.

- Extra: huevo duro picado.

- Grasa saludable: aceite de oliva y aceitunas negras.

Ensalada de remolacha y lentejas

- Base: hojas de acelga tiernas o espinaca baby.

- Vegetales: remolacha hervida en cubos, zanahoria rallada.

- Proteína y carbohidrato: lentejas cocidas.

- Grasa saludable: queso fresco en cubos y nueces picadas.

- Aderezo: aceite de oliva con limón.

Ensalada de habas y atún

- Base: mix de lechugas de estación.

- Vegetales: habas tiernas peladas, rabanitos y pepino en rodajas.

- Proteína: atún al natural (puede ser en lata).

- Carbohidrato: batata hervida en cubos.

- Grasa saludable: semillas de sésamo tostadas con aceite de oliva.

