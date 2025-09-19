Cinco ideas de ensaladas nutritivas completas: fibras, proteínas y grasas saludables

Pero como las ensaladas, cuando son solo de verduras, no tienden a aportar grasas saludables ni proteínas, hay ingredientes que se pueden agregar. Se pueden utilizar frutos secos como nueces o almendras o aceite de oliva. También se puede usar quesos bajos en grasa y aderezos que no sean ricos en grasas ni azúcar. Para sumar la proteína, las mejores opciones son las carnes -sobre todo la de pollo- y los huevos.