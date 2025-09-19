"El combate de todos los tiempos": cuándo se enfrentarán Agustín Monzón y Franco Bonavena

En la década del 70, dos nombres sacudían con fuerza el mundo del boxeo. Carlos Roque Monzón y Oscar Natalio Bonavena acumulaban títulos y se consagraban como referentes del pugilismo y del deporte argentino en general en sus respectivas categorías. Y aunque el deseo se mantenía firme, los fanáticos se vieron obligados a abandonar el sueño de que ambas leyendas se enfrentaran en el mismo ring. Pero, 50 años después, su nietos buscarán la revancha a un anhelo incumplido.