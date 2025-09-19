"El combate de todos los tiempos": cuándo se enfrentarán Agustín Monzón y Franco Bonavena

En la década del 70, dos nombres sacudían con fuerza el mundo del boxeo. Carlos Roque Monzón y Oscar Natalio Bonavena acumulaban títulos y se consagraban como referentes del pugilismo y del deporte argentino en general en sus respectivas categorías. Y aunque el deseo se mantenía firme, los fanáticos se vieron obligados a abandonar el sueño de que ambas leyendas se enfrentaran en el mismo ring. Pero, 50 años después, su nietos buscarán la revancha a un anhelo incumplido.
Agustín Monzón y Franco Bonavena, respectivos nietos de las grandes leyendas del boxeo argentino, serán quienes se enfrentarán cara a cara en el cuadrilátero, en una velada que promete marcar un hito en el deporte. El combate sucederá en el marco del evento "Párense de manos III", programado para el próximo 20 de diciembre.
Carlos Monzón y "Ringo" Bonavena jamás se cruzaron, aunque sus nombres resonaban al mismo tiempo, llevando al pugilismo argentino al reconocimiento mundial. El primero se consagró campeón internacional de peso mediano y defendió 14 veces su corona; el segundo, fue peso pesado y sufrió una sola derrota por nocaut en toda su carrera, la del inolvidable pleito ante Muhammad Ali en el Madison Square Garden.
“El combate de todos los tiempos”
Ambos hicieron historia, pero su encuentro ocurrirá a través de su legado. Sus nietos se enfrentarán en una velada estelar que se transmitirá por el canal de Twitch de Lucas Rodríguez y conducida por el propio streamer. El escenario del que fue anunciado "el combate de todos los tiempos" será el estadio Tomás Adolfo Ducó, del Club Atlético Huracán, en Buenos Aires.
"Un desafío perdido en el tiempo, una pelea que jamás se concretó, dos leyendas que hoy viven en su legado. En ‘Párense de Manos III’, viviremos un combate esperado por muchas generaciones, Monzon VS Bonavena. Este 20 de Diciembre en el Palacio Ducó, Agustin, el nieto de Carlos Monzon, se enfrenta a Franco, el nieto de Ringo Bonavena en el Combate de todos los tiempos", fue el anuncio de Párense de Manos en X.
Otros combates confirmados
Además, se confirmaron este jueves todos los enfrentamientos previos al duelo histórico entre Monzón y Bonavena: Cosmic Kid vs Mernuel, Flor Vigna vs Mica Viciconte, Mariano Perez vs Manu Jove, William Banks vs Gabino Silva, Espe vs Dairi, C0ker vs Perxita, Maravilla vs Pepi, Carito vs Coty, Mazza vs Gero y Grego vs Goncho.
55 años después de ese 7 de diciembre de 1970 en el Madison Square Garden, donde Bonavena exigió hasta hasta el 15° round a Ali, mientras Monzón comentaba la jornada que quebraría la carrera del luchador, suceso que los encontró en la distancia, sus nietos revivirán las memorias y los nombres de dos leyendas argentinas.