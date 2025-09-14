Secciones
DeportesMás deportes

El noble gesto de Terence Crawford con Canelo tras arrebatarle todos los cinturones

El estadounidense sorprendió en la conferencia de prensa al entregarle los títulos a Álvarez como muestra de respeto, después de vencerlo por decisión unánime en una histórica velada en Las Vegas.

Terence Crawford le devolvió los cinturones a Canelo Álvarez. Terence Crawford le devolvió los cinturones a "Canelo" Álvarez. Foto tomada de TyC Sports.
Hace 1 Hs

La noche del 14 de septiembre de 2025 quedará marcada como una de las más memorables en la historia del boxeo. En el Allegiant Stadium de Las Vegas, ante 70.482 espectadores -récord absoluto de asistencia en un estadio cerrado en Estados Unidos-, Terence “Bud” Crawford derrotó a Saúl “Canelo” Álvarez por decisión unánime y se consagró campeón indiscutido de los supermedianos, arrebatándole los títulos AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring.

El combate fue vibrante y las tarjetas reflejaron la superioridad del estadounidense: 115-113 (dos veces) y 116-112. Para Canelo, fue apenas la tercera derrota de su carrera, tras las sufridas ante Floyd Mayweather y Dmitry Bivol.

Pero lo que dio la vuelta al mundo no fue solo el resultado. Durante la conferencia de prensa posterior, Crawford irrumpió para entregarle los cinturones a Canelo como obsequio, un gesto de respeto que emocionó a los presentes y reflejó la nobleza deportiva del nuevo campeón.

Con este triunfo, Crawford hizo historia al convertirse en campeón indiscutido en tres categorías diferentes (superligero en 2017, welter en 2023 y supermediano en 2025), un hito sin precedentes. Además, la pelea podría convertirse en la más vista de la historia del boxeo profesional en Netflix, según adelantó Turki Alalshikh, organizador del evento en el marco de la Riyadh Season.

La resiliencia personal de Crawford -marcada por una infancia difícil y haber sobrevivido a un disparo en la cabeza- agrega aún más dimensión a su leyenda. Esa misma noche en la que derrotó a "Canelo", también dejó grabado un gesto que dignifica al deporte.

Temas Saúl "Canelo" AlvarezTerence Crawford
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los bikers y la ruta 9: un problema con solución, pero sin respuestas

Los bikers y la ruta 9: un problema con solución, pero sin respuestas

Importa tanto la educación vial como la infraestructura, advierten los bikers tucumanos

"Importa tanto la educación vial como la infraestructura", advierten los bikers tucumanos

Karla Castro clasificó a cinco mundiales de Taekwondo ITF, nunca pudo viajar y ahora busca sponsors para cumplir su sueño

Karla Castro clasificó a cinco mundiales de Taekwondo ITF, nunca pudo viajar y ahora busca sponsors para cumplir su sueño

La Batalla de Tucumán MTB vuelve con su sexta edición y suma el running a la fiesta deportiva

La Batalla de Tucumán MTB vuelve con su sexta edición y suma el running a la fiesta deportiva

Tucumán será sede de un torneo regional de taekwondo con tecnología olímpica

Tucumán será sede de un torneo regional de taekwondo con tecnología olímpica

Lo más popular
La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente
1

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana
2

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?
3

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”
4

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres
5

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Se “motouberiza” el transporte público
6

Se “motouberiza” el transporte público

Más Noticias
Franco Colapinto reveló quién es su mejor amigo en el mundo de la Fórmula 1

Franco Colapinto reveló quién es su mejor amigo en el mundo de la Fórmula 1

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Lo mejor de la pelea: Crawford hizo historia y derrotó al Canelo Álvarez en Las Vegas

Lo mejor de la pelea: Crawford hizo historia y derrotó al "Canelo" Álvarez en Las Vegas

Agenda de TV del domingo: ¿dónde ver en vivo Rosario Central-Boca Juniors por el Clausura?

Agenda de TV del domingo: ¿dónde ver en vivo Rosario Central-Boca Juniors por el Clausura?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Se “motouberiza” el transporte público

Se “motouberiza” el transporte público

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Comentarios