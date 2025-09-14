El noble gesto de Terence Crawford con Canelo tras arrebatarle todos los cinturones

La noche del 14 de septiembre de 2025 quedará marcada como una de las más memorables en la historia del boxeo. En el Allegiant Stadium de Las Vegas, ante 70.482 espectadores -récord absoluto de asistencia en un estadio cerrado en Estados Unidos-, Terence “Bud” Crawford derrotó a Saúl “Canelo” Álvarez por decisión unánime y se consagró campeón indiscutido de los supermedianos, arrebatándole los títulos AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring.