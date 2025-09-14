El noble gesto de Terence Crawford con Canelo tras arrebatarle todos los cinturones

La noche del 14 de septiembre de 2025 quedará marcada como una de las más memorables en la historia del boxeo. En el Allegiant Stadium de Las Vegas, ante 70.482 espectadores -récord absoluto de asistencia en un estadio cerrado en Estados Unidos-, Terence “Bud” Crawford derrotó a Saúl “Canelo” Álvarez por decisión unánime y se consagró campeón indiscutido de los supermedianos, arrebatándole los títulos AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring.
El combate fue vibrante y las tarjetas reflejaron la superioridad del estadounidense: 115-113 (dos veces) y 116-112. Para Canelo, fue apenas la tercera derrota de su carrera, tras las sufridas ante Floyd Mayweather y Dmitry Bivol.
Pero lo que dio la vuelta al mundo no fue solo el resultado. Durante la conferencia de prensa posterior, Crawford irrumpió para entregarle los cinturones a Canelo como obsequio, un gesto de respeto que emocionó a los presentes y reflejó la nobleza deportiva del nuevo campeón.
Con este triunfo, Crawford hizo historia al convertirse en campeón indiscutido en tres categorías diferentes (superligero en 2017, welter en 2023 y supermediano en 2025), un hito sin precedentes. Además, la pelea podría convertirse en la más vista de la historia del boxeo profesional en Netflix, según adelantó Turki Alalshikh, organizador del evento en el marco de la Riyadh Season.
La resiliencia personal de Crawford -marcada por una infancia difícil y haber sobrevivido a un disparo en la cabeza- agrega aún más dimensión a su leyenda. Esa misma noche en la que derrotó a "Canelo", también dejó grabado un gesto que dignifica al deporte.