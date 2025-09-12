Canelo Álvarez vs Terence Crawford: una pelea histórica en Las Vegas por el legado del boxeo mundial

Canelo, que intenta apuntalar su estatus en el olimpo del boxeo mexicano, está ávido de un triunfo contundente con el que silenciar a quienes creen que ya ha comenzado su declive. El mexicano no tiene una victoria por la vía del nocaut desde la de Caleb Plant en 2021, cuando se erigió en el primer campeón indiscutible del peso supermediano.