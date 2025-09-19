Una provincia anunció el pago de un bono especial de $120.000 para sus empleados estatales

El Gobierno de Catamarca confirmó la entrega de un bono especial destinado a los trabajadores estatales de la provincia. La medida, anunciada oficialmente por el gobernador Raúl Jalil, busca compensar el impacto de la inflación y llegó acompañada de nuevos pedidos sindicales para ampliar su alcance.
Según informó el Ministerio de Economía provincial, el bono totalizará $120.000 y se abonará en tres cuotas mensuales de $40.000 durante octubre, noviembre y diciembre.
El desembolso se realizará antes del pago del medio aguinaldo, tal como establece el cronograma oficial. La administración provincial aseguró que todos los empleados públicos de la provincia estarán incluidos en el beneficio.
El titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Catamarca, Ricardo Arévalo, calificó la medida como “un paso positivo”, aunque enfatizó que es necesario que el bono alcance también a los empleados municipales, quienes registran los salarios más bajos dentro del sector público.
“El pago también debe llegar a las y los trabajadores municipales, que son quienes tienen los salarios más bajos dentro de la administración del Estado”, sostuvo el dirigente sindical.