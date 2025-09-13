Secciones
SociedadSalud

Se acerca la primavera y aumentan los casos de alergia: cómo prevenirlos

El 25% de la población sufre algún tipo de alergia. En esta estación, el polen y otros alérgenos ambientales se convierten en los principales disparadores de síntomas como rinitis, conjuntivitis y asma.

La alergia puede manifestarse con el lagrimeo de los ojos, lo que no sucede con la gripe o el resfriado. La alergia puede manifestarse con el lagrimeo de los ojos, lo que no sucede con la gripe o el resfriado.
Hace 1 Hs

Con la llegada de la primavera, los episodios de alergia aumentan de manera significativa en gran parte de la población. 

El Dr. Alejandro Meretta explicó a Infobae cuáles son las causas de este incremento, qué factores de riesgo existen y cuáles son las medidas más efectivas para evitar complicaciones.

Alergias en primavera: una reacción frecuente

El especialista recordó que el 25% de la población sufre algún tipo de alergia. En esta estación, el polen y otros alérgenos ambientales se convierten en los principales disparadores de síntomas como rinitis, conjuntivitis y asma.

“El organismo confunde estímulos que no son peligrosos con estímulos peligrosos. Por eso, una sustancia inocua como el polen puede ser identificada como una amenaza y disparar la reacción alérgica”, explicó Meretta.

Este proceso está vinculado con la inmunoglobulina E, un anticuerpo que reacciona frente a sustancias externas como el polvo, los ácaros, el pelo de animales o determinados alimentos.

Diagnóstico y tratamiento de las alergias

El diagnóstico temprano es clave para un tratamiento eficaz. Según el médico, los test cutáneos permiten identificar con precisión qué alérgeno afecta a cada persona y, de ese modo, orientar el tratamiento.

En cuanto al uso de medicamentos, el doctor fue claro:

Los antihistamínicos funcionan, pero deben ser indicados por un profesional.

No es recomendable automedicarse ni tomarlos de manera preventiva si no hay síntomas.

En casos leves, los corticoides nasales de baja absorción y las gotas oftálmicas específicas pueden ser aliados efectivos.

Consejos para prevenir síntomas en primavera

El Dr. Meretta compartió prácticas sencillas que ayudan a reducir la exposición a los alérgenos primaverales:

Evitar la exposición prolongada al aire libre en días de alta polinización.

Mantener las ventanas cerradas durante la noche.

Usar barbijos en espacios con mucho polen, una estrategia que la pandemia ayudó a normalizar.

Cambiarse de ropa y ducharse al regresar de la calle para reducir la acumulación de polen en piel y cabello.

Alergias vs. enfermedades autoinmunes

El especialista aclaró que las alergias no deben confundirse con las enfermedades autoinmunes. Mientras que en estas últimas el cuerpo ataca a sus propios órganos, en las alergias el sistema inmunológico reacciona contra un agente externo. Ejemplos de enfermedades autoinmunes son la tiroiditis de Hashimoto, el lupus y la artritis reumatoide.

Un problema común pero tratable

Aunque los síntomas de las alergias pueden alterar la vida cotidiana, la mayoría de los casos tienen buen pronóstico con el tratamiento adecuado. “La alergia es incómoda, pero tratable. Lo principal es buscar ayuda médica, identificar a tiempo el agente responsable y seguir las pautas profesionales”, resumió el Dr. Meretta.

Con la primavera cada vez más cerca, los especialistas recomiendan no minimizar los síntomas y consultar siempre a un profesional para garantizar un diagnóstico seguro y un tratamiento efectivo.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El mejor momento para consumir yogur y aprovechar al máximo sus beneficios

El mejor momento para consumir yogur y aprovechar al máximo sus beneficios

Primavera sin estornudos: cómo aliviar las alergias respiratorias con la alimentación

Primavera sin estornudos: cómo aliviar las alergias respiratorias con la alimentación

Infusión de bicarbonato de sodio con manzanilla: para qué sirve este remedio casero

Infusión de bicarbonato de sodio con manzanilla: para qué sirve este remedio casero

¿Por qué es importante la actividad física?

¿Por qué es importante la actividad física?

Té de hierba de San Juan: la planta “mágica” de las flores amarillas y sus beneficios medicinales

Té de hierba de San Juan: la planta “mágica” de las flores amarillas y sus beneficios medicinales

Lo más popular
Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida
1

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia
2

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno
3

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno

Javier y Axel, vidas paralelas
4

Javier y Axel, vidas paralelas

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”
5

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo lo hizo mientras manejaba
6

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo lo hizo mientras manejaba

Más Noticias
Cultura, arte, gastronomía y mucho más: conocé todo lo que podés hacer en Tucumán este fin de semana

Cultura, arte, gastronomía y mucho más: conocé todo lo que podés hacer en Tucumán este fin de semana

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo lo hizo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo lo hizo mientras manejaba

Con tu televisor viejo de cualquier marca conseguís un Smart TV: cómo es la nueva promoción de Samsung

Con tu televisor viejo de cualquier marca conseguís un Smart TV: cómo es la nueva promoción de Samsung

El doloroso posteo de Daniela Celis tras el grave accidente de Thiago Medina

El doloroso posteo de Daniela Celis tras el grave accidente de Thiago Medina

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Si vas al baño con el celular, tenés que conocer lo que dice este estudio de Harvard

Si vas al baño con el celular, tenés que conocer lo que dice este estudio de Harvard

Thiago Medina de Gran Hermano está grave tras chocar con su moto: los detalles del accidente

Thiago Medina de Gran Hermano está grave tras chocar con su moto: los detalles del accidente

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Comentarios