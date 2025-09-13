Se acerca la primavera y aumentan los casos de alergia: cómo prevenirlos

Alergias vs. enfermedades autoinmunes

El especialista aclaró que las alergias no deben confundirse con las enfermedades autoinmunes. Mientras que en estas últimas el cuerpo ataca a sus propios órganos, en las alergias el sistema inmunológico reacciona contra un agente externo. Ejemplos de enfermedades autoinmunes son la tiroiditis de Hashimoto, el lupus y la artritis reumatoide.