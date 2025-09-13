Se acerca la primavera y aumentan los casos de alergia: cómo prevenirlos

Con la llegada de la primavera, los episodios de alergia aumentan de manera significativa en gran parte de la población.
El Dr. Alejandro Meretta explicó a Infobae cuáles son las causas de este incremento, qué factores de riesgo existen y cuáles son las medidas más efectivas para evitar complicaciones.
Alergias en primavera: una reacción frecuente
El especialista recordó que el 25% de la población sufre algún tipo de alergia. En esta estación, el polen y otros alérgenos ambientales se convierten en los principales disparadores de síntomas como rinitis, conjuntivitis y asma.
“El organismo confunde estímulos que no son peligrosos con estímulos peligrosos. Por eso, una sustancia inocua como el polen puede ser identificada como una amenaza y disparar la reacción alérgica”, explicó Meretta.
Este proceso está vinculado con la inmunoglobulina E, un anticuerpo que reacciona frente a sustancias externas como el polvo, los ácaros, el pelo de animales o determinados alimentos.
Diagnóstico y tratamiento de las alergias
El diagnóstico temprano es clave para un tratamiento eficaz. Según el médico, los test cutáneos permiten identificar con precisión qué alérgeno afecta a cada persona y, de ese modo, orientar el tratamiento.
En cuanto al uso de medicamentos, el doctor fue claro:
Los antihistamínicos funcionan, pero deben ser indicados por un profesional.
No es recomendable automedicarse ni tomarlos de manera preventiva si no hay síntomas.
En casos leves, los corticoides nasales de baja absorción y las gotas oftálmicas específicas pueden ser aliados efectivos.
Consejos para prevenir síntomas en primavera
El Dr. Meretta compartió prácticas sencillas que ayudan a reducir la exposición a los alérgenos primaverales:
Evitar la exposición prolongada al aire libre en días de alta polinización.
Mantener las ventanas cerradas durante la noche.
Usar barbijos en espacios con mucho polen, una estrategia que la pandemia ayudó a normalizar.
Cambiarse de ropa y ducharse al regresar de la calle para reducir la acumulación de polen en piel y cabello.
Alergias vs. enfermedades autoinmunes
El especialista aclaró que las alergias no deben confundirse con las enfermedades autoinmunes. Mientras que en estas últimas el cuerpo ataca a sus propios órganos, en las alergias el sistema inmunológico reacciona contra un agente externo. Ejemplos de enfermedades autoinmunes son la tiroiditis de Hashimoto, el lupus y la artritis reumatoide.
Un problema común pero tratable
Aunque los síntomas de las alergias pueden alterar la vida cotidiana, la mayoría de los casos tienen buen pronóstico con el tratamiento adecuado. “La alergia es incómoda, pero tratable. Lo principal es buscar ayuda médica, identificar a tiempo el agente responsable y seguir las pautas profesionales”, resumió el Dr. Meretta.
Con la primavera cada vez más cerca, los especialistas recomiendan no minimizar los síntomas y consultar siempre a un profesional para garantizar un diagnóstico seguro y un tratamiento efectivo.