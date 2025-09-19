Día del Empleado de Comercio: cómo se paga y cómo será la actividad

El Día del Empleado de Comercio surgió por disposición de la Ley 26.451 que instauró el 26 de septiembre para que los trabajadores del rubro celebraran su día. Se trata de una efemérides nacional y, aunque no figura en el calendario de feriados del 2025, su normativa dispuso que fuera tratado de una forma similar. Por lo tanto, los empleados tendrán un pago especial.