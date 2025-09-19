Digesto jurídico municipal: el Concejo capitalino busca consensos antes del debate en el recinto

Con un desayuno encabezado por Fernando Juri, los concejales de San Miguel de Tucumán se reunieron para analizar el avance del Digesto Jurídico Municipal, un proyecto que busca ordenar y depurar alrededor de 9.000 ordenanzas. Ante las diferencias de posiciones de los ediles, la sesión prevista para ayer fue suspendida y reemplazada por un encuentro de diálogo. “He llamado a una reunión para que nos pongamos de acuerdo sobre cómo va a ser la mecánica, además de otros temas en general que estamos charlando”, explicó el presidente del Concejo Deliberante.
Juri detalló que la comisión encargada del Digesto, presidida por el concejal Gustavo Cobos, encontró ordenanzas que se consideran caducas, pero que al ser revisadas por otras comisiones generan disensos. “Ahí se plantea el debate y la discusión es para que lleguemos al recinto con una unidad de criterio”, señaló.
Cobos, por su parte, advirtió que se trata de un trabajo minucioso que requiere estricto cuidado: “Tenemos varias ordenanzas con un mismo número, pero son de distintos años, porque según el período histórico volvían a comenzar. Una vez que las clasificamos por etapas históricas, avanzamos en analizar cuáles son esas primeras ordenanzas que pensamos que no deberían tener vigencia y es lo que llamamos ‘higiene legislativa’”.
Simplificar y dar claridad
El edil agregó que el objetivo del Digesto es simplificar y dar claridad tanto a los vecinos como a los funcionarios municipales. “Hay muchas ordenanzas que regulan el marco en el cual se tienen que mover un concejal, un secretario, el departamento Ejecutivo o un inspector de tránsito y que son desconocidas porque son difíciles de entender. Es por esto que queremos llevar claridad”, sostuvo.
En total, se calcula que San Miguel de Tucumán cuenta con unas 9.000 normas: cerca de 3.700 sancionadas entre 1833 y 1983, y unas 5.400 aprobadas desde el regreso de la democracia hasta hoy. En ese universo conviven disposiciones anacrónicas, normas que ya cumplieron su función y ordenanzas históricas que pasarán a formar parte del archivo cultural de la ciudad.
La ordenanza N° 5.078, que creó la comisión especial, establece que la tarea debe concluir a fines de este año. Una vez aprobado, el texto legal será publicado y actualizado anualmente por el Departamento Ejecutivo Municipal, además de contar con un sitio web de acceso público.
En la presentación oficial de la comisión, realizada en mayo de 2024, la intendenta Rossana Chahla destacó: “Este proyecto nos va a permitir ordenarnos y sistematizar las ordenanzas para poder trabajar mucho mejor y hacerlo más fácil para los vecinos. Vamos a realizar esta tarea a la par del Concejo”. Y agregó: “Es un gran desafío hacer un Digesto después de tantos años para ordenarnos, sistematizarnos y saber cuáles son los derechos y las obligaciones de los vecinos”.