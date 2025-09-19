Digesto jurídico municipal: el Concejo capitalino busca consensos antes del debate en el recinto

Con un desayuno encabezado por Fernando Juri, los concejales de San Miguel de Tucumán se reunieron para analizar el avance del Digesto Jurídico Municipal, un proyecto que busca ordenar y depurar alrededor de 9.000 ordenanzas. Ante las diferencias de posiciones de los ediles, la sesión prevista para ayer fue suspendida y reemplazada por un encuentro de diálogo. “He llamado a una reunión para que nos pongamos de acuerdo sobre cómo va a ser la mecánica, además de otros temas en general que estamos charlando”, explicó el presidente del Concejo Deliberante.