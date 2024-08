Qué curiosidades se hallaron en el digesto municipal

En desuso

El proceso continúa filtrando el total de normativas acumuladas. Se definirá las que quedaron en desuso, las que están vigentes y las que no, y se agruparán las normas principales con sus modificaciones. Aquellas más antiguas e interesantes serán apartadas en una carpeta especial, que tendrá valor histórico para la ciudad. “No es solamente una cuestión de valores históricos, sino también en términos de políticas públicas que sirvieron, que no sirvieron; que deberíamos no repetir o deberíamos revisar”, dijo el concejal.