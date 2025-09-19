El próximo lunes se transmitirá la primera edición de “Encuentros LA GACETA”

En un formato original, que combina el valor de las conversaciones entre panelistas de renombre con una transmisión en vivo desde nuestro estudio, comienza el lunes que viene la primera emisión de “Encuentros LA GACETA”.
El estreno estará dedicado al Real Estate y la actualidad del mercado inmobiliario y la construcción, dos áreas estratégicas para el desarrollo de la provincia. Durante la transmisión, empresarios, arquitectos, urbanistas y representantes de cámaras nacionales y locales analizarán desde distintas miradas la coyuntura y las perspectivas del sector.
La agenda comienza con el interesante análisis de Mali Vázquez, directora ejecutiva de la Cámara de Empresarios y Desarrolladores Urbanos, como invitada especial.
Sebastián Piliponsky, ingeniero civil y uno de los socios de LINK Desarrollos Inmobiliarios, presentará el completo panorama sobre la realidad del sector. La visión del conocido desarrollador será clave para trazar las pautas sobre precios, mano de obra y limitaciones de una actividad que dinamiza la actividad económica de Tucumán.
Por otra parte, el ciclo analizará la implementación de las hipotecas divisibles y su impacto en Tucumán, a cargo de Jorge Garber, presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción. La oficialización de las hipotecas divisibles se produjo en julio de 2025, aunque aún no están en marcha. Esta normativa permite constituir hipotecas sobre proyectos inmobiliarios en construcción (en “pozo”) y subdividir el crédito hipotecario y la garantía entre las unidades funcionales o lotes, dinamizando el financiamiento de viviendas y protegiendo a los compradores.
El futuro de los alquileres y la actualización de contratos, será el tema de uno de los paneles con Fernando Guzmán, de la Federación Inmobiliaria Argentina, y Romina Gordillo, presidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia.
Desafíos
Por otro lado, el ciclo pondrá el foco en los desafíos que atraviesan los desarrolladores para planificar ciudades sustentables. Con la participación de Pilar Navarro y Luciano Yáñez, referentes de la Cámara de Empresarios Privados de Tucumán, se explicará la importancia de cuidar los recursos como la energía y el agua, fundamentales para el crecimiento de las urbanizaciones.
El arquitecto Diego Rojkés, de Avanco, reflexionará sobre la construcción de comunidades y centros de vinculación social a través de amenities cada vez más requeridos por los compradores. Además revelará cuales son las zonas elegidas por los tucumanos para vivir.
El ciclo contará con la conducción de la periodista Carolina Servetto y la moderación de Marcelo Aguaysol. El primer programa se transmitirá desde las 14 hs por LA GACETA Play, inmediatamente después de la programación habitual.
Con este lanzamiento, LA GACETA abre un nuevo espacio para la reflexión y el debate público, con el objetivo de acercar a la comunidad información clave y voces autorizadas sobre los grandes temas de la agenda provincial.
Avanco, Cámara Tucumana de la Construcción, Guimar SRL Construcciones, García Hamilton Desarrollos Inmobiliarios, José Mejail Propiedades, Link Inversiones Inmobiliarias son los auspiciantes que hacen posible este ciclo.