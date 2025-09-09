LA GACETA inaugura un ciclo de conversaciones con un evento que pone el foco en el Real Estate

LA GACETA inaugura un nuevo ciclo de encuentros corporativos en directo que promete convertirse en un hito para la comunidad empresarial, académica y social de Tucumán.
La propuesta, que lleva como nombre “Encuentros LA GACETA”, será un espacio pensado para reunir a referentes de distintos sectores con el objetivo de debatir los temas clave que marcan el presente y el futuro de la provincia.
El cronograma es amplio y arranca en septiembre con el primer evento sobre Real Estate y la actualidad del Mercado Inmobiliario y de la Construcción en Tucumán. Junto a destacados especialistas se analizarán nuevas alternativas de inversión pública y privada, financiamiento, el crecimiento de las ciudades y las nuevas formas de habitar los espacios. La primera entrega se emitirá en vivo el 22 de septiembre a las 15 hs, al término de la programación habitual de LA GACETA PLAY y luego se transmitirán todos los meses con diferentes temáticas.
Diálogos profundos
Con la premisa de que el periodismo actual trasciende plataformas, LA GACETA propone un formato innovador que combina la profundidad del análisis con la cercanía del diálogo cara a cara. Cada encuentro integrará entrevistas exclusivas, paneles de especialistas, exposiciones en vivo y un espacio de preguntas guiadas por periodistas de nuestra casa, todo transmitido por los canales habituales como YouTube, Flow, CCC y lagaceta.com.ar. Además contará con una cobertura multiplataforma en papel, redes y mailing.
El ciclo, conducido por la periodista Carolina Servetto, no solo apunta a informar, sino también a generar conversaciones de valor que conecten a empresas, Estado e instituciones de la sociedad civil. “Encuentros LA GACETA” busca así convertirse en un puente entre sectores, promoviendo el networking y el intercambio de miradas estratégicas para el desarrollo regional.
Un calendario con temas de alto impacto
El formato es innovador y versátil ya que combina las transmisiones en vivo, contenidos on demand, espacios de networking con exhibición exclusiva para las empresas e instituciones.
Septiembre abordará la actualidad del mercado inmobiliario y de la construcción; octubre será el mes del campo con una propuesta que incluirá la coyuntura de los cultivos emblemáticos de la provincia -como el limón y la caña de azúcar- así como los desafíos para los mercados emergentes. Noviembre será el espacio para los emprendedores y las pymes locales que buscan trascender y consolidarse en una economía cada vez más compleja.
El año se cerrará con un encuentro pensado en la salud y el bienestar, para enfocar debidamente los objetivos de un 2026 que promete un ritmo aún más vertiginoso.
La propuesta se extenderá durante el verano y además arrancará el año entrante con un summit sobre “Mujeres y Liderazgo” y la voz de importantes CEOS, ejecutivas y referentes de la región.
En abril la educación será el eje transversal para reflexionar sobre el rol de la escuela en un mundo cambiante. Y en junio LA GACETA reeditará su exitoso evento “Experiencia Innovación Sostenible” con una propuesta híbrida que combinará el vivo y la virtualidad.