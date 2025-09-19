Secciones
EN VIVO. Hoy se conocerá al último finalista del concurso “Enseñame Tucumán”

Cinco instituciones tratarán esta tarde de asegurarse un lugar en la final del próximo viernes.

Hace 2 Hs

Hoy, desde las 18, se celebrará la tercera y última semifinal de “Enseñame Tucumán”, el concurso educativo de preguntas y respuestas organizado por LA GACETA, con el apoyo con el Ministerio de Educación. En esta jornada, cinco parejas de estudiantes de 6° año de distintas escuelas de Tucumán competirán por un lugar en la gran final y la oportunidad de ganar un viaje a Villa Carlos Paz. El programa podrá verse por el canal de YouTube de LA GACETA, CCC, Flow y a través del sitio del diario.

Los adolescentes dejarán por un momento los pupitres escolares para enfrentarse en un escenario distinto: los estudios de televisión de LG Play, que se preparan con luces, tecnología y mucho color para una transmisión cargada de emoción.

En la final ya esperan dos escuelas de Monteros: el 4° año de la Secundaria de Yonopongo y el 5° año de la Escuela Normal Teniente Julio Argentino Roca.

Protagonistas

Las instituciones participantes de esta semifinal de 6° año:

- Instituto Privado Santa Inés

- Escuela de Comercio N°1 General Manuel Belgrano

- Escuela Media de La Reducción

- Escuela Técnica N°1 de Monteros

- Escuela Secundaria de Graneros

Por el Circuito 1, del instituto Santa Inés, participarán Blanca del Carmen Toranzo y Rocío Candelaria Vildoza. Por el Circuito 2, las representantes serán Máximo Augusto Herrera Robles y Facundo Baltazar, de la escuela de Comercio N°1 General Manuel Belgrano. En el Circuito 3 competirán Agustín Herrera y Joaquín Carrizo, de la escuela Media de La Reducción. Por el Circuito 4 estarán presentes Valentín Casttells y Ana Paula Díaz, de la escuela Técnica N°1 de Monteros. Finalmente, en el Circuito 5 lo harán Ana Gabriela Medina y Dilan Cathriel Campo Zurita, por la escuela Secundaria de Graneros.

El interior pisa fuerte: dos escuelas de Monteros competirán en la final de "Enseñame Tucumán"

Durante la semana previa, cada escuela recibió material didáctico y la guía de sus docentes para repasar contenidos y prepararse para esta etapa. Los estudiantes no sólo deberán recordar lo aprendido en fases anteriores, sino que también pondrán a prueba sus conocimientos de cultura general y de Tucumán. Entre ellos se expondrá sobre división política, relieve, clima, demografía, pueblos originarios, patrimonio cultural, la historia de San Miguel de Tucumán, la Batalla de Tucumán y el Congreso de 1816. El certamen no se limita a la teoría: también habrá juegos dinámicos en los que importan la rapidez, la memoria y la capacidad de pensar bajo presión. Desde “¿Quién lo hizo?”, en el que deberán identificar a figuras clave de la historia local, hasta el panel de juegos mano a mano y las pruebas finales que mezclan cultura popular con saber histórico.

