El interior pisa fuerte: dos escuelas de Monteros competirán en la final de "Enseñame Tucumán"

El origen de “Enseñame...”

El 7 de julio de 1979 La GACETA puso en marcha junto al Ministerio de Educación y la Secretaría de Cultura el primer certámen de preguntas y respuestas de la provincia. Nuestro diario buscaba llevar a la sociedad un programa de televisión esencialmente educativo que sirva como aporte cultural a la niñez tucumana. En aquella ocasión la temática seleccionada fue “la Historia de nuestra Independencia” y estuvo destinado a alumnos de 6° y 7° grado de las escuelas primarias de Tucumán. El certámen, que llevaba el nombre “Si, es verdad, lo dice LA GACETA”, se transmitía en vivo por la pantalla de Canal 10 y fue Carlos D´Agostino -animador del conocido “Odol Pregunta”- el conductor estrella del programa. Su figura era muy conocida en esa época, pues había sido el animador de “Volver a vivir” o “Comentarios del diario vivir” que le dieron un plus a la competencia organizada por LA GACETA. Rápidamente el certámen se volvió un éxito rotundo, incluso en provincias vecinas.