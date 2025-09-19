Un impuesto a los ultrarricos agita a Francia

El ex primer ministro François Bayrou desencadenó las protestas con su plan presupuestario para 2026, que preveía recortes por 44.000 millones de euros (51.900 millones de dólares) y la supresión de dos días feriados. El Parlamento tumbó a su gobierno la semana pasada. Su sucesor, Lecornu, anunció la elaboración de uno nuevo, que ya no incluirá la supresión de los días feriados, pero los sindicatos mantuvieron la manifestación para exigir al gobierno que abandone el “museo de los horrores” previstos por Bayrou.