Francia: terror en Marsella por un ataque con cuchillo
Hace 6 Hs

MARSELLA, Francia.- La policía francesa mató a un hombre sospechoso de herir con un cuchillo a varias personas en el centro de Marsella, la segunda ciudad del país, indicó una fuente policial. El ataque se produjo durante la tarde de ayer cerca del Viejo Puerto, en un lugar emblemático del tráfico de drogas de esta ciudad del sureste de Francia.

El atacante, de nacionalidad tunecina, apuñaló a cinco personas, indicó el fiscal Nicolas Bessone.

Uno de los heridos se encuentra en “estado crítico”.

El hombre atacó al gerente de un hotel, del que había sido expulsado por impago, así como al hijo de este, otro cliente y dos transeúntes, agregó.

Un testigo presencial, residente del barrio, contó a periodistas en el lugar que la policía llegó “muy rápido”.

“Intentaron detenerlo frente a un restaurante de comida rápida y allí el hombre intentó atacar a un policía con un cuchillo. El policía gritó ‘Detente, detente’ antes de oír disparos”, agregó.

Otro testigo contó haber visto a un hombre con “dos grandes cuchillos de carnicero”.

Temas FranciaMarsella
