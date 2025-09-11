Francia estrena primer ministro, en plena protesta

La principal misión de su sucesor será elaborar estos presupuestos, teniendo en cuenta que no existen mayorías en el Parlamento para sanear las arcas públicas, con una deuda que ronda el 114% del PIB. “Se necesitarán rupturas y no sólo en la forma (...), también en el fondo”, aseguró Lecornu durante la ceremonia de traspaso del poder, dejando entrever un posible cambio en las políticas y en las formas de gobernar desde la elección de Macron en 2017.