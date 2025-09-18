El dólar tocó el techo de la banda y el Banco Central intervino

Las tensiones

La tensión cambiaria se profundizó luego de la derrota electoral que sufrió La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires, donde el Gobierno se vio superado por Fuerza Patria 33,85% contra 46,96%, respectivamente. Desde el día posterior al comicio, el dólar mayorista trepó más de $ 70, pasando de $ 1.409 a $ 1.474,50. Esto significó un aumento de casi 4,5%. Esto puede generar que, en caso de que el mayorista se mantenga al límite de la banda, se ahonde el drenaje de divisas de las reservas del BCRA. En opinión de Sebastián Menescaldi, economista y director de la consultora EcoGo, la población “se quiere dolarizar pagando un precio mayor al techo de la banda”, y como consecuencia las reservas “van cayendo” de cara a las próximas elecciones del 26 de octubre, como producto de la venta de reservas y la absorción de pesos por parte del Central. “Como consecuencia, es más difícil cumplir con la meta de reservas. A este nivel, la venta del BCRA no va a ser lineal de acá a las elecciones. Puede ser que se vaya incrementando y tenga más presión hacia adelante”, señaló.