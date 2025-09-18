El dólar tocó el techo de la banda y el Banco Central intervino

Con un ojo en el Congreso, con el otro en el mercado. Así estuvo ayer el presidente, Javier Milei. De un lado cosechó una derrota en el recinto con el rechazo a los vetos que, ahora, se encaminan a darle más fondos al Hospital Garrahan y a las universidades nacionales. Eso tensionó al mercado. Los bonos soberanos en dólares registraron caídas significativas, mientras que el Riesgo País trepó hasta los 1.231 puntos, marcando su nivel más alto desde octubre de 2024, pero luego cedió a 1.167 puntos. Del otro lado, estuvo el dólar, más volatil que siempre.
El Banco Central (BCRA) vendió U$S 53 millones en el mercado de cambios. Así, intervino por primera vez en el Mercado Libre de Cambios (MLC) bajo el actual esquema cambiario, rompiendo con una racha de 104 ruedas sin hacerlo, según el reporte diario de Portfolio Personal Inversiones (PPI). La entidad no descarta que el Tesoro también haya participado en el mercado cambiario, vendiendo por debajo de la banda. Esto último podrá confirmarse mañana con la publicación de los datos monetarios. En este sentido, las reservas brutas retrocedieron U$S 98 millones y terminaron la jornada en los U$S 39.777 millones. Cabe destacar que el lunes pasado, cuando las brutas bajaron U$S 461 millones (-U$S 541 millones neto de variaciones), se confirmo que el Tesoro no intervino en el mercado de cambios, sino que efectuó pagos de deuda por U$S 430 millones.
Por todo esto, el mercado cambiario estuvo bajo tensión. Tras la intervención del Central en el MLC, el dólar mayorista finalizó sobre el techo de la banda, en $ 1.474,50 (+0,4% con respecto al cierre del martes). A su vez, el A3500 (promedio de tres momentos del día) subió 0,5% hasta $ 1.471,40.
Cuando la divisa estadounidense se encaminaba hacia el techo de la banda de flotación, el ministro de Economía, Luis Caputo, posteó un mensaje, con cierta ironía, respecto del comportamiento del mercado cambiario. “Gracias a todos los que salieron de sus cuevas estas últimas semanas porque hacen más revelador aún lo que están intentando. No tengo dudas que la gente tomará nota y actuará en consecuencia”, escribió en su cuenta en la red “X”. De este modo, el titular del Palacio de Hacienda sugirió ciertas operaciones de algunas entidades financieras para generar más volatilidad respecto del valor del dólar.
Según el economista Gustavo Ber, las miradas apuntarán sobre todo a ratificar el compromiso de las autoridades nacionales respecto el esquema de flotación en esta etapa, y el monto -así como la velocidad- de divisas que podrían ser necesarias utilizar en esta etapa.
En el mercado especulan acerca del poder de fuego que tiene el Gobierno para controlar el tipo de cambio, al menos, hasta las elecciones parlamentarias del 26 de octubre. En este sentido, el dilema que se plantea es cuánto tiempo podrá sostenerse la cotización mayorista en el techo de la banda y cuál será el ritmo de ventas de reservas por parte de la entidad que conduce Santiago Bausili. “Se va a tener que observar el ritmo y si sube o baja el tipo de cambio. Estamos en un momento político bastante tenso, y eso siempre deriva en demanda de dólares”, advirtió director de la consultora C&T Camilo Tiscornia.
Las tensiones
La tensión cambiaria se profundizó luego de la derrota electoral que sufrió La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires, donde el Gobierno se vio superado por Fuerza Patria 33,85% contra 46,96%, respectivamente. Desde el día posterior al comicio, el dólar mayorista trepó más de $ 70, pasando de $ 1.409 a $ 1.474,50. Esto significó un aumento de casi 4,5%. Esto puede generar que, en caso de que el mayorista se mantenga al límite de la banda, se ahonde el drenaje de divisas de las reservas del BCRA. En opinión de Sebastián Menescaldi, economista y director de la consultora EcoGo, la población “se quiere dolarizar pagando un precio mayor al techo de la banda”, y como consecuencia las reservas “van cayendo” de cara a las próximas elecciones del 26 de octubre, como producto de la venta de reservas y la absorción de pesos por parte del Central. “Como consecuencia, es más difícil cumplir con la meta de reservas. A este nivel, la venta del BCRA no va a ser lineal de acá a las elecciones. Puede ser que se vaya incrementando y tenga más presión hacia adelante”, señaló.
En tanto, la economista Natalia Motyl sostuvo que el Central “no tiene poder de fuego para hacer frente a una corrida contra el peso”. “Es una carrera contra el tiempo. Hoy las reservas netas están en rojo en U$S 9.000 millones, el esquema de bandas dejó de ser creíble y el mercado avisora semanas de drenaje de dólares en medio de una caída de la actividad económica, lo que marca las dificultades del Gobierno de pagar los vencimientos el próximo año”, aseguró. “Se vienen semanas de mucho nerviosismo en los mercados con suba del riesgo país, suba del dólar, caída de bonos y acciones. Esto afecta la gobernabilidad del Gobierno”, advirtió.
Días atrás, el director del BCRA, Federico Furiase, aseguró que la entidad posee U$S 22.000 millones para contener el tipo de cambio, respondiendo al tuit del usuario Aldo Abram.
“Hola Aldo. ¿Por qué deberíamos anunciar que hay U$S 6.000 millones si ya anunciamos que en el techo de la banda hay U$S 22.000 millones? Que algunos no lo crean no es algo que dependa de nosotros. Solo lo comprobarán si lo testean. Abrazo”, detalló en sus redes.