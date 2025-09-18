El gobierno de Milei anunció superávit fiscal primario y volvió a ser positivo el resultado financiero

El Sector Público Nacional registró en agosto un nuevo superávit fiscal primario, con una mejora real del 30% en comparación con el mismo mes del año pasado. Además, el resultado financiero -que contempla el pago de intereses de deuda- volvió a ser positivo, tras el déficit registrado en julio.
De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Economía nacional, el superávit primario alcanzó los $1.556.864 millones, mientras que, una vez contabilizados los intereses, el resultado financiero se ubicó en $390.301 millones.
Con este desempeño, el acumulado de los ocho meses del año muestra un superávit primario equivalente al 1,3% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que el resultado financiero positivo representa el 0,4% del producto, consignó el diario "Ámbito".
Javier Milei celebró los números a través de sus redes sociales, en línea con el mensaje que había dado días atrás durante la presentación del Presupuesto 2026, donde volvió a insistir en que el equilibrio fiscal es la "solución definitiva para los problemas de Argentina".
En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó el compromiso de la administración libertaria con la disciplina fiscal. “Frente a los intentos de parte del arco político de romper el equilibrio fiscal, el Gobierno (nacional) continuará garantizando el orden en las cuentas públicas, ya que es condición necesaria para continuar mejorando la calidad de vida de los argentinos”, afirmó.
Caputo también destacó el impacto de las medidas tributarias tomadas este año: “Desde el año pasado, el orden fiscal ha sido un pilar fundamental para estabilizar la macroeconomía y reducir la presión tributaria. Sólo en 2025, la devolución de recursos al sector privado por la eliminación del impuesto PAIS y la baja en derechos de exportación e importación se estima en alrededor de 1,4% del PBI”.