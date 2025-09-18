El gobierno de Milei anunció superávit fiscal primario y volvió a ser positivo el resultado financiero

Caputo también destacó el impacto de las medidas tributarias tomadas este año: “Desde el año pasado, el orden fiscal ha sido un pilar fundamental para estabilizar la macroeconomía y reducir la presión tributaria. Sólo en 2025, la devolución de recursos al sector privado por la eliminación del impuesto PAIS y la baja en derechos de exportación e importación se estima en alrededor de 1,4% del PBI”.