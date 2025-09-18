Secciones
Confirman que la cesión de tierras de Campo Norte al Club Lince se debatirá en la próxima sesión de la Legislatura

Crecen las opiniones a favor y en contra sobre el uso de terrenos provinciales para fines deportivos.

Hace 2 Hs

La Legislatura confirmó que en su próxima sesión se tratará la cesión de tierras de Campo Norte al Club Lince, destinado a la construcción de canchas de rugby y hockey. “Se sigue analizando el tema. La decisión de no tratarlo hoy responde a la necesidad de considerar la opinión del gobernador, ya que se trata de un terreno provincial y queremos asegurarnos de que cualquier ley cuente con su visto bueno”, explicó a LA GACETA el legislador Christian Rodríguez, del oficialismo.

Aclaró que, según el informe de Catastro, el espacio disponible para el Club Lince es de cuatro hectáreas, más de lo solicitado inicialmente por la institución deportiva, que planeaba desarrollar divisiones formativas y fortalecer su infraestructura. Rodríguez destacó la trayectoria del club, que en poco tiempo cumplirá 80 años y es reconocido en la provincia por su labor en rugby y hockey.

“Los clubes atraviesan una situación económica difícil. Este proyecto permite que un club histórico invierta en un predio que actualmente no tiene ningún tipo de desarrollo, en lugar de dejarlo sin uso o intentar que el Estado lo parquice, lo cual hoy sería prácticamente imposible”, sostuvo.

El predio de Campo Norte, de 29 hectáreas, ya cuenta con espacios destinados a distintas instituciones, como la CPC y el Siprosa, así como federaciones deportivas y gremiales. En este contexto, la Legislatura busca analizar cuál es el uso más adecuado de las parcelas disponibles y cómo se ajustará el proyecto presentado por el Club Lince.

