Confirman que la cesión de tierras de Campo Norte al Club Lince se debatirá en la próxima sesión de la Legislatura

La Legislatura confirmó que en su próxima sesión se tratará la cesión de tierras de Campo Norte al Club Lince, destinado a la construcción de canchas de rugby y hockey. “Se sigue analizando el tema. La decisión de no tratarlo hoy responde a la necesidad de considerar la opinión del gobernador, ya que se trata de un terreno provincial y queremos asegurarnos de que cualquier ley cuente con su visto bueno”, explicó a LA GACETA el legislador Christian Rodríguez, del oficialismo.