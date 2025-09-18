¿Qué pasará con Campo Norte? “Es prudente seguir conversando”, apunta el Gobierno

La legisladora Carolina Vargas Aignasse se refirió este jueves a la situación de los terrenos de Campo Norte, cuyo tratamiento legislativo se mantiene en suspenso. “Desde el punto de vista técnico y con los informes de Catastro dimos un dictamen favorable a esta iniciativa. Pero como suele suceder, aparecen oposiciones de la comunidad y de distintos organismos, que también debemos escuchar. Por eso el presidente de la Legislatura decidió aplazar el debate”, explicó la parlamentaria en diálogo con LG Play.