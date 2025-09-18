Secciones
¿Qué pasará con Campo Norte? “Es prudente seguir conversando”, apunta el Gobierno

La legisladora Carolina Vargas Aignasse adelantó que el debate sobre los terrenos se retomará en comisiones la próxima semana. Se busca equilibrar el desarrollo urbano con la función social de los clubes.

Hace 1 Hs

La legisladora Carolina Vargas Aignasse se refirió este jueves a la situación de los terrenos de Campo Norte, cuyo tratamiento legislativo se mantiene en suspenso. “Desde el punto de vista técnico y con los informes de Catastro dimos un dictamen favorable a esta iniciativa. Pero como suele suceder, aparecen oposiciones de la comunidad y de distintos organismos, que también debemos escuchar. Por eso el presidente de la Legislatura decidió aplazar el debate”, explicó la parlamentaria en diálogo con LG Play.

Qué dicen los fundamentos del proyecto para ceder al club Lince tierras de Campo Norte

Vargas Aignasse adelantó que el tema volverá a ser discutido la próxima semana en las comisiones de Desarrollo Urbano y Planeamiento Urbano, y agregó que la definición no puede quedar solo en un aspecto técnico. “Se trata de poner en la balanza lo que significa un desarrollo urbano ordenado en San Miguel de Tucumán, frente a la importancia social de instituciones como los clubes que brindan contención a la comunidad”, remarcó.

La legisladora reconoció que la agenda parlamentaria se encuentra marcada por el contexto electoral. “Se vienen esta sesión y quizás una más antes de las elecciones. Hay un ambiente de campaña muy fuerte en la provincia”, apuntó. 

Legislatura: la cesión de tierras de Campo Norte quedó marginada del orden del día

Por último, destacó también la importancia de la labor de los diputados nacionales. “Ayer fue un orgullo ver que se insistió con la ley que otorga financiamiento al Hospital Garrahan y a las universidades. Estas son las cosas que Argentina necesita preservar”, señaló.

