Debate en el Senado: "No se puede gobernar con vetos y decretos", dijo Beatriz Ávila

En otro párrafo de su exposición, la senadora tucumana repudió la dinámica que se instaló en la agenda pública. “No nos agrada como se está desarrollando la vida política. No se puede gobernar con vetos y decretos. Insisto, tanto los gobernadores como muchos de quienes formamos parte de este cuerpo, hemos dado señales de querer construir un futuro común más allá de las diferencias partidarias”, insistió.