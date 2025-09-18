Debate en el Senado: "No se puede gobernar con vetos y decretos", dijo Beatriz Ávila

La senadora por Tucumán, Beatriz Ávila (PJS), anticipó su voto en contra del veto a la ley que cambia el régimen de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y le reclamó al gobierno de Javier Milei que recupere la senda de la prudencia y el diálogo.
“Había un clima de consensos que hoy está roto y no es por nosotros. La sociedad está hablando en las calles y en las urnas, lo peor que puede hacer un político es no escuchar”, planteó durante su exposición en la sesión de este jueves del Senado, antes de la votación.
La parlamentaria le recordó a la administración libertaria que la Constitución prevé un régimen de pesos y contrapesos entre los poderes públicos. “El Presidente tiene sus facultades, pero también las tiene el Congreso, y las vamos a ejercer. Hemos dado muestra de nuestra vocación de acompañar y dialogar. Desde ese lugar volvemos a alzar la voz para pedir prudencia y diálogo”, manifestó.
En otro párrafo de su exposición, la senadora tucumana repudió la dinámica que se instaló en la agenda pública. “No nos agrada como se está desarrollando la vida política. No se puede gobernar con vetos y decretos. Insisto, tanto los gobernadores como muchos de quienes formamos parte de este cuerpo, hemos dado señales de querer construir un futuro común más allá de las diferencias partidarias”, insistió.
Ávila sostuvo que las provincias están reclamando lo que les corresponde por derecho y mencionó que Tucumán podría recibir un aporte extra de $6.500 millones de fondos coparticipables. “La provincia tiene sus cuentas equilibradas y una gestión que actúa con austeridad. Se ha hecho cargo de recuperar obras que estaban paralizadas. Tenemos que priorizar la calidad de vida de la gente e invertir en salud, educación, seguridad”, dijo.
Por último, la referente del PJS volvió a reclamar que se ponga atención a la microeconomía. “Es importante el equilibrio fiscal, pero no sirve si la gente se queda afuera”, concluyó.