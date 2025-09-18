Seguí en vivo la sesión: la oposición en el Senado busca rechazar el veto de Milei a la ley de los ATN

Pasadas las 11 de la mañana, el Senado de la Nación dio inicio a una sesión clave impulsada por la oposición, con el objetivo de rechazar el veto de Javier Milei a la ley que establece la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
La iniciativa, que había sido aprobada con amplio respaldo en julio, fue vetada por el gobierno libertario bajo el argumento de que compromete la meta del “déficit cero”.
Con la mayoría de los gobernadores detrás del proyecto, y una mayoría calificada que parecía asegurada antes del arranque, la Cámara alta se prepara para darle una nueva derrota política al oficialismo, en una semana ya marcada por los reveses en Diputados con las leyes de Emergencia en Pediatría y Financiamiento Universitario.
El tratamiento del veto encabeza una sesión que se estima se prolongará por unas seis horas y que también incluirá otros temas relevantes, como reformas al Código Penal, medidas vinculadas a la salud pública y la creación del sistema de alerta rápida “Sofía” para la búsqueda de personas desaparecidas.
El eje principal de la discusión gira en torno al manejo de los ATN, un fondo equivalente al 1% de la masa coparticipable federal, que hasta ahora se distribuye de manera discrecional por parte del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). La ley impulsada por los mandatarios provinciales busca que esa asignación sea automática y con criterios claros, ante la falta de respuestas del Gobierno nacional a los pedidos de asistencia financiera.
Seguí en vivo el debate en el recinto del Senado.