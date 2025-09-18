La reflexión de Camilo en El Hormiguero sobre la inteligencia artificial: "Puede llevarnos a errores complicados"

“Me genera mucha curiosidad la manera en la que todo el mundo la está usando como fuente de soporte frente a cosas que no son del universo de lo intelectual”, comenzó Camilo. El colombiano ejemplificó cómo muchas personas acuden a herramientas como ChatGPT para asuntos emocionales: “Quiero entender lo que siento por mi esposa, utilizo a ChatGPT como si fuera un psicólogo”.