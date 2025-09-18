La reflexión de Camilo en El Hormiguero sobre la inteligencia artificial: "Puede llevarnos a errores complicados"

Camilo fue el invitado de este martes en El Hormiguero. El artista colombiano acudió al programa de Pablo Motos para conmemorar el cierre de su gira internacional Nuestro lugar feliz, que finalizará el próximo viernes 19 de septiembre en Alcalá de Henares (Madrid).
Durante la entrevista, además de hablar de su tour y de cómo vivió el nacimiento de su segunda hija, Amaranto, el cantante sorprendió al público con una reflexión sobre la inteligencia artificial, inspirada en su nueva canción Maldito ChatGPT.
Camilo y la inteligencia artificial en El Hormiguero
“Me genera mucha curiosidad la manera en la que todo el mundo la está usando como fuente de soporte frente a cosas que no son del universo de lo intelectual”, comenzó Camilo. El colombiano ejemplificó cómo muchas personas acuden a herramientas como ChatGPT para asuntos emocionales: “Quiero entender lo que siento por mi esposa, utilizo a ChatGPT como si fuera un psicólogo”.
Para el cantante, la inteligencia artificial es “una herramienta que solamente sabe reflejar como un espejo lo que uno mismo manifiesta”. Sin embargo, advirtió que está adquiriendo un papel global en cuestiones del corazón: “Está empezando a tomar un protagonismo frente a situaciones que son del alma”, dijo.
"El amor no es una idea"
Aunque confesó que él mismo ha experimentado con la IA por curiosidad, narró un ejemplo concreto: “Le pregunté: ‘ya que me conoces tanto, cuéntame cuáles serían las 10 características de la persona ideal con la que debería estar’, y me describió a alguien completamente diferente a mi esposa”.
Ante esa situación, lanzó una advertencia: “La respuesta que te dé puede llevar a errores complicadísimos porque va a estar basada en cosas que le has manifestado desde la cabeza, pero es que el amor no es una idea”.
Con esta reflexión, Camilo dejó claro que, aunque reconoce la utilidad de la inteligencia artificial, cree que no puede reemplazar las emociones humanas ni servir como guía en cuestiones del corazón.