Secciones
SociedadTecnología

¿Cómo activar dos cuentas de WhatsApp en el mismo teléfono? Paso a paso

La solución para quienes trabajan constantemente comunicados por medio de la aplicación de mensajería.

MANOS A LA OBRA. En pocos pasos podrás configurar tus cuentas de WhatsApp en dos teléfonos. MANOS A LA OBRA. En pocos pasos podrás configurar tus cuentas de WhatsApp en dos teléfonos. FOTO TOMADA DE LASEXTA.COM
Hace 22 Min

WhatsApp introdujo una herramienta que responde a una de las demandas más frecuentes de sus usuarios: la posibilidad de utilizar dos cuentas en un mismo teléfono. La aplicación de mensajería, que se consolidó como la más popular en Argentina y gran parte del mundo, ofrece ahora una opción que facilita administrar de forma paralela el ámbito privado y el profesional sin depender de dos dispositivos.

La función, que ya está disponible en los teléfonos compatibles, permite registrar dos números distintos en la misma aplicación. Para hacerlo, es necesario cumplir con algunos requisitos básicos: disponer de un segundo número de celular y contar con una tarjeta SIM adicional o con un dispositivo que ofrezca soporte para tecnología dual SIM o eSIM. Sin alguno de estos elementos, no será posible configurar la cuenta extra.

¿Cómo activar dos cuentas de WhatsApp en el mismo teléfono?

El proceso de activación puede realizarse en pocos pasos. Según detalla la propia plataforma, primero se debe abrir WhatsApp, tocar el ícono de los tres puntos en la esquina superior derecha, ingresar en “Ajustes” y luego en “Cuenta”. Allí, la aplicación mostrará la opción “Añadir cuenta”. Una vez seleccionada, se pedirá ingresar el nuevo número de celular y completar el procedimiento de verificación, que incluye recibir un código, definir el perfil y finalizar la configuración.

De esta manera, en un mismo teléfono quedarán disponibles dos cuentas de WhatsApp listas para ser utilizadas. Para alternar entre ellas, el usuario solo debe repetir el ingreso a “Ajustes” y, en la parte superior donde aparece su nombre, desplegar la flecha verde hacia abajo. En ese menú podrá elegir la cuenta con la que desea operar en cada momento.

La implementación de esta herramienta resulta especialmente útil para profesionales que deben mantener comunicación constante con clientes o colegas, sin exponer su número personal, y también para quienes desean evitar el riesgo de enviar mensajes laborales desde el perfil equivocado. Además, permite resguardar la privacidad y organizar los chats de manera más ordenada.

Temas WhatsApp
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Preparate para los anuncios en WhatsApp: la plataforma incorporará publicidad y suscripciones pagas

Preparate para los anuncios en WhatsApp: la plataforma incorporará publicidad y suscripciones pagas

Encontrá tus archivos mucho más fácil en WhastApp: esta es la manera más sencilla de organizarlos

Encontrá tus archivos mucho más fácil en WhastApp: esta es la manera más sencilla de organizarlos

Cómo podés conectarte al WiFi desde tu celular sin contraseña

Cómo podés conectarte al WiFi desde tu celular sin contraseña

¿Por qué activar los mensajes temporales?: así podés mejorar tu experiencia en WhatsApp

¿Por qué activar los mensajes temporales?: así podés mejorar tu experiencia en WhatsApp

¿Qué tan conveniente es guardar las contraseñas en los navegadores de internet?

¿Qué tan conveniente es guardar las contraseñas en los navegadores de internet?

Lo más popular
Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada
1

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores
2

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?
3

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”
4

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo
5

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Juan Schiaretti apuntó contra Milei: “Miente sobre mi propuesta”
6

Juan Schiaretti apuntó contra Milei: “Miente sobre mi propuesta”

Más Noticias
Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Qué hacer el sábado 20 de septiembre en San Miguel de Tucumán

Qué hacer el sábado 20 de septiembre en San Miguel de Tucumán

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

Comentarios