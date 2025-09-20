¿Cómo activar dos cuentas de WhatsApp en el mismo teléfono? Paso a paso

WhatsApp introdujo una herramienta que responde a una de las demandas más frecuentes de sus usuarios: la posibilidad de utilizar dos cuentas en un mismo teléfono. La aplicación de mensajería, que se consolidó como la más popular en Argentina y gran parte del mundo, ofrece ahora una opción que facilita administrar de forma paralela el ámbito privado y el profesional sin depender de dos dispositivos.
La función, que ya está disponible en los teléfonos compatibles, permite registrar dos números distintos en la misma aplicación. Para hacerlo, es necesario cumplir con algunos requisitos básicos: disponer de un segundo número de celular y contar con una tarjeta SIM adicional o con un dispositivo que ofrezca soporte para tecnología dual SIM o eSIM. Sin alguno de estos elementos, no será posible configurar la cuenta extra.
¿Cómo activar dos cuentas de WhatsApp en el mismo teléfono?
El proceso de activación puede realizarse en pocos pasos. Según detalla la propia plataforma, primero se debe abrir WhatsApp, tocar el ícono de los tres puntos en la esquina superior derecha, ingresar en “Ajustes” y luego en “Cuenta”. Allí, la aplicación mostrará la opción “Añadir cuenta”. Una vez seleccionada, se pedirá ingresar el nuevo número de celular y completar el procedimiento de verificación, que incluye recibir un código, definir el perfil y finalizar la configuración.
De esta manera, en un mismo teléfono quedarán disponibles dos cuentas de WhatsApp listas para ser utilizadas. Para alternar entre ellas, el usuario solo debe repetir el ingreso a “Ajustes” y, en la parte superior donde aparece su nombre, desplegar la flecha verde hacia abajo. En ese menú podrá elegir la cuenta con la que desea operar en cada momento.
La implementación de esta herramienta resulta especialmente útil para profesionales que deben mantener comunicación constante con clientes o colegas, sin exponer su número personal, y también para quienes desean evitar el riesgo de enviar mensajes laborales desde el perfil equivocado. Además, permite resguardar la privacidad y organizar los chats de manera más ordenada.