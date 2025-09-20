¿Cómo activar dos cuentas de WhatsApp en el mismo teléfono? Paso a paso

WhatsApp introdujo una herramienta que responde a una de las demandas más frecuentes de sus usuarios: la posibilidad de utilizar dos cuentas en un mismo teléfono. La aplicación de mensajería, que se consolidó como la más popular en Argentina y gran parte del mundo, ofrece ahora una opción que facilita administrar de forma paralela el ámbito privado y el profesional sin depender de dos dispositivos.