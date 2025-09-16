Encontrá tus archivos mucho más fácil en WhastApp: esta es la manera más sencilla de organizarlos

Las ventajas del orden con “Favoritos”

La ventaja de este apartado es que los mensajes se ordenan por cronología e indican no solo la hora y el día en que se enviaron o recibieron, sino también si los enviamos nosotros o la persona que nos lo envió. Y si queremos ir a la parte de la conversación en la que estaban, sólo hay que pulsar encima del remitente de ese mensaje. Así podemos rastrear fácilmente los archivos más importantes.