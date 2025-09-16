Encontrá tus archivos mucho más fácil en WhastApp: esta es la manera más sencilla de organizarlos

WhatsApp no es solo una plataforma para contactar con familiares o amigos. Su uso extendido la llevó a ser una herramienta laboral, a convertirse en un diario personal, en un cuaderno de recordatorios, y también, en un lugar de almacenamiento de todos los archivos más importantes que es necesario encontrar fácilmente. Y si estás cansado de no poder hallar los mismos, un simple truco de organización al interior de la app puede ayudarte.
Cada vez abrimos más seguido WhatsApp en nuestro día a día y con ello los chats, los mensajes que enviamos y recibimos, así como los archivos multimedia que se encuentran en la aplicación también crecen. De esta manera, encontrar algo concreto se vuelve cada vez más complicado.
El apartado de “Favoritos”, un aliado del orden
En una aplicación donde recibimos información importante, ya sea de una empresa que nos presta suministro o de una búsqueda de trabajo que requiere el envío o recepción de un archivo concreto; tener a mano todos esos mensajes se vuelve fundamental y la solución podría estar en la opción de "Favoritos" de la app.
Aunque su popularidad no es extensa, esta funcionalidad lleva mucho tiempo y puede ser una herramienta de organización de gran utilidad. Para aprovecharla solo debemos seleccionar el mensaje que queremos tener localizado, y pulsar en el icono de la estrella que aparece en la parte superior de la aplicación cuando lo seleccionamos.
¿Cómo utilizar “Favoritos”?
Con esto se marcará el mensaje con ese mismo icono, el de la estrella, en la parte inferior del mismo, justo al lado de la hora del envío. Eso nos confirma que es uno de los mensajes favoritos. Y ahora sólo debemos irnos a la zona donde se almacenan todos estos mensajes, que está en la interfaz principal.
Allí debemos acceder a la lista de chats, y pulsar en el icono de los tres puntos de la esquina superior derecha. Ahí aparecerá la sección Destacados, y si pulsamos veremos una lista con todos los mensajes que hayamos fijado con el icono de la estrella.
Las ventajas del orden con “Favoritos”
La ventaja de este apartado es que los mensajes se ordenan por cronología e indican no solo la hora y el día en que se enviaron o recibieron, sino también si los enviamos nosotros o la persona que nos lo envió. Y si queremos ir a la parte de la conversación en la que estaban, sólo hay que pulsar encima del remitente de ese mensaje. Así podemos rastrear fácilmente los archivos más importantes.