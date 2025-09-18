Secciones
SociedadActualidad

¿Mirar el celular te hace ver débil?: experta en lenguaje corporal explica por qué

El apego constante al celular puede ser contraproducente, especialmente en entornos sociales o profesionales donde la percepción de los demás es clave.

¿Mirar el celular te hace ver débil?: experta en lenguaje corporal explica por qué
Hace 1 Hs

En el mundo actual, el teléfono móvil se convirtió en un objeto indispensable en nuestra vida, tanto que es casi imposible imaginar cómo sería nuestro día a día sin él. Sin embargo, este apego constante puede ser contraproducente, especialmente en entornos sociales o profesionales donde la percepción de los demás es clave.

En el mes del Alzheimer, cinco actividades que ayudan a prevenir la enfermedad neurodegenerativa

En el mes del Alzheimer, cinco actividades que ayudan a prevenir la enfermedad neurodegenerativa

La investigadora Vanessa Van Edwards, experta en lenguaje corporal y relaciones sociales, abordó este tema. Según sus estudios, mirar el teléfono constantemente proyecta una imagen de inseguridad. En una entrevista en el podcast “The Diary of a CEO”, Van Edwards afirmó que este gesto puede hacer que parezcas un "perdedor". Sus investigaciones sugieren que las personas pueden juzgar con un 76% de precisión la personalidad de alguien en apenas unos segundos, y el uso excesivo del celular puede influir negativamente en esa primera impresión.

¿Por qué es malo sacar el celular en publico?

De acuerdo con la experta, uno de los errores más comunes es revisar el celular en momentos clave como una entrevista de trabajo, una cita o una reunión importante. Este gesto provoca lo que ella llama la “postura universal de derrota”, que se caracteriza por los hombros encogidos, el cuello bajo y una postura corporal cerrada. Es una posición idéntica a la que adopta un atleta que acaba de perder una competencia.

Van Edwards explica que al bajar la cabeza y encoger los hombros, una persona no solo parece distraída, sino que también proyecta una imagen de debilidad y derrota. Este lenguaje corporal negativo puede minar la impresión que se deja en los demás, afectando la percepción de seguridad y confianza en situaciones en las que es crucial mostrarse fuerte y comprometido.

El consejo de la experta en lenguaje corporal

El mensaje de la especialista es muy claro: en situaciones sociales importantes, es fundamental dejar a un lado el teléfono móvil. Van Edwards enfatiza que esta recomendación no busca demonizar la tecnología en sí misma, ya que es una herramienta valiosa en nuestra vida, sino más bien concientizar sobre cómo ciertos hábitos pueden afectar negativamente la percepción que los demás tienen de nosotros.

Se trata de un recordatorio para ser intencionales con nuestro comportamiento y lenguaje corporal, especialmente en encuentros cara a cara. Al dejar de lado el teléfono en momentos clave, demostramos respeto por la persona con la que estamos y proyectamos una imagen de seguridad, atención y presencia.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿La comida te hace lento?: estos son los alimentos que tenés evitar antes de una carrera

¿La comida te hace lento?: estos son los alimentos que tenés evitar antes de una carrera

El lado de la cama en el que dormimos podría revelar aspectos de nuestra personalidad

El lado de la cama en el que dormimos podría revelar aspectos de nuestra personalidad

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

Por qué algunas personas mueven las piernas cuando están sentadas, según especialistas

Por qué algunas personas mueven las piernas cuando están sentadas, según especialistas

Adiós hinchazón abdominal: menú semanal para un vientre más plano

Adiós hinchazón abdominal: menú semanal para un vientre más plano

Lo más popular
Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”
1

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta
2

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei
3

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista
4

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes
5

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

Tensión financiera: los bonos caen, el riesgo país supera los 1.400 puntos y el dólar opera en precios récord
6

Tensión financiera: los bonos caen, el riesgo país supera los 1.400 puntos y el dólar opera en precios récord

Más Noticias
Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

Fiestas Patrias 2025: por qué Chile celebra su independencia cada 18 de septiembre

Fiestas Patrias 2025: por qué Chile celebra su independencia cada 18 de septiembre

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas severas: ¿qué provincias están en riesgo?

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas severas: ¿qué provincias están en riesgo?

¿Por qué no es aconsejable pegar imanes en la heladera?

¿Por qué no es aconsejable pegar imanes en la heladera?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Comentarios