¿Mirar el celular te hace ver débil?: experta en lenguaje corporal explica por qué

¿Por qué es malo sacar el celular en publico?

De acuerdo con la experta, uno de los errores más comunes es revisar el celular en momentos clave como una entrevista de trabajo, una cita o una reunión importante. Este gesto provoca lo que ella llama la “postura universal de derrota”, que se caracteriza por los hombros encogidos, el cuello bajo y una postura corporal cerrada. Es una posición idéntica a la que adopta un atleta que acaba de perder una competencia.