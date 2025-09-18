El FMI alerta por el nivel de la deuda global: ya alcanzó el 235% del PBI mundial

El FMI atribuye el aumento de la deuda pública al persistente déficit fiscal global, que ronda el 5% del PBI. Este déficit sigue reflejando los efectos de la pandemia, incluidos subsidios y prestaciones sociales, así como el aumento del costo de la deuda por los intereses. En paralelo, la caída de la deuda privada responde a múltiples factores: desde la cautela de las empresas ante perspectivas de crecimiento moderado, hasta un posible efecto de desplazamiento por parte del Estado, que con su alto nivel de endeudamiento podría estar limitando el acceso al crédito del sector privado.