Después de una madrugada con chaparrones, ¿cuándo llegan las tormentas a Tucumán?

El domingo la situación será diferente. La marca más baja se situará entre la madrugada y la mañana, con 18 °C y no despegará demasiado. Hacia la tarde, la máxima será de 22 °C. Las nubes estarán presentes durante toda la jornada. Por la noche llegarían las primeros chaparrones. Hay una probabilidad de precipitación anunciada entre el 10 y 40% y ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora.