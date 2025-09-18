Secciones
Después de una madrugada con chaparrones, ¿cuándo llegan las tormentas a Tucumán?

Los próximos días serán aún más calurosos que los de esta semana.

Hace 1 Hs

Los incipientes pronósticos de lluvias para la ciudad alimentan las esperanzas de los tucumanos de recibir lluvias. Las esperadas precipitaciones empezaron a aparecer durante las primeras horas de este jueves, pero no llegaron a todas las zonas de la provincia ni de la ciudad. El Servicio Meteorológico Nacional sigue indicando que las lluvias están próximas a llegar.

Los próximos días serán aún más calurosos que los de esta semana. La máxima de este jueves llegará a los 30 °C, pero el viernes y sábado hará más calor. El domingo, en cambio, habrá un descenso de unos 10 °C que se recuperará de a poco a partir de los primeros días de la semana próxima.

Pronóstico: cuándo llegan las lluvias a Tucumán

Los anuncios de lluvias ya están hechos, pero los primeros días del fin de semana solo habrá un cielo parcialmente nublado. El pronóstico para la próxima semana incluyó en el calendario un único día en que podría llover, pero las probabilidades de precipitaciones no son las más elevadas.

El viernes la mínima será de 15 °C y la máxima de 34 °C. Habrá vientos entre 7 y 12 kilómetros por hora con orientación este y sudoeste. El sábado la mínima será aún más elevada –18 °C– y la máxima será un grado más baja –33 °C–.

El domingo la situación será diferente. La marca más baja se situará entre la madrugada y la mañana, con 18 °C y no despegará demasiado. Hacia la tarde, la máxima será de 22 °C. Las nubes estarán presentes durante toda la jornada. Por la noche llegarían las primeros chaparrones. Hay una probabilidad de precipitación anunciada entre el 10 y 40% y ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora.

Algunas provincias del norte argentino están bajo alerta meteorológica amarilla, al igual que gran parte del país. Pero en el NOA, las alertas se dieron por vientos fuertes. Las zonas afectadas son las regiones cordilleranas de Catamarca y La Rioja. Pero ninguna advertencia llegó a Tucumán.

