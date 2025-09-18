El tiempo en Tucumán: el cielo continuará nublado y volverá a subir la temperatura

Para el sábado, se espera que el cielo comience a despejarse y que la temperatura mínima sea de 18 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 33 °C. A partir del domingo ingresaría un frente que bajaría la temperatura al menos 10 °C, por lo que la máxima rondaría los 22 °C y se esperan lluvias por la noche.