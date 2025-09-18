Secciones
El tiempo en Tucumán: el cielo continuará nublado y volverá a subir la temperatura

La mínima fue de 21 °C. Se espera una jornada con mucha humedad. El pronóstico.

PESADO. La humedad y el aumento de la temperatura se sentirán durante este jueves en la provincia. PESADO. La humedad y el aumento de la temperatura se sentirán durante este jueves en la provincia. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE JOSÉ NUNO
El estado del tiempo continuará inestable hoy en Tucumán, según los reportes del pronóstico, que anuncia, otra vez, mucha nubosidad y el aumento de la temperatura. La máxima superaría los 30 °C, luego de una mañana en la que se registraron lluvias aisladas. 

El jueves comenzó con el cielo mayormente cubierto, una humedad cercana al 90% y una temperatura mínima de 21 °C. En la zona norte de la capital se registraron algunas lluvias breves y aisladas. La visibilidad se redujo a poco más de seis kilómetros. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para el mediodía una temperatura 26 °C, mientras que la sensación térmica rozaría los 28 °C. La nubosidad y la humedad se mantendrán por encima del 60%. 

Con un 70% de nubosidad, durante la tarde se registrarían 30 °C de máxima y la humedad se reduciría al 55%. Los vientos soplarán desde el sudoeste mientras que la sensación térmica podría llegar a los 32 °C. 

Para la noche la nubosidad subiría al 88% y los vientos soplarían desde el noroeste, con una humedad del 75%. La temperatura retrocedería hasta los 26 °C y la sensación térmica rondaría los 28 °C. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

El SMN pronostica para el viernes mucha nubosidad, una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 34 °C, en otra jornada inestable, aunque no se anuncian lluvias.

Para el sábado, se espera que el cielo comience a despejarse y que la temperatura mínima sea de 18 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 33 °C. A partir del domingo ingresaría un frente que bajaría la temperatura al menos 10 °C, por lo que la máxima rondaría los 22 °C y se esperan lluvias por la noche. 

