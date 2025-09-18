Hay alerta amarilla y naranja por tormentas severas: ¿qué provincias están en riesgo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas en 12 provincias para este jueves (en algunas zonas la advertencia alcanza el nivel naranja). Este nivel de alerta indica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. También se espera viento zonda en el sureste de Mendoza.
Se prevén tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo en:
Alerta naranja por tormentas: ¿cuáles serán las zonas afectadas?
Se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y caída de granizo en el sureste de La Pampa y noreste de Río Negro.
Según detalla el Servicio Meteorológico Nacional en su página web, una alerta naranja reporta fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
Alerta amarilla por tormentas: las zonas afectadas
Se esperan tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo en el sur de la provincia de Buenos Aires, norte y este de Río Negro, el centro y oeste de La Pampa, el sur y centro de San Luis, el este de Mendoza, el centro y norte de Entre Ríos, el centro y norte de Santa Fe, el este de Santiago del Estero, el oeste de Corrientes, todo Chaco, el centro y noroeste de Formosa y el este de Salta.