Hay alerta amarilla y naranja por tormentas severas: ¿qué provincias están en riesgo?

Alerta amarilla por tormentas: las zonas afectadas

Se esperan tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo en el sur de la provincia de Buenos Aires, norte y este de Río Negro, el centro y oeste de La Pampa, el sur y centro de San Luis, el este de Mendoza, el centro y norte de Entre Ríos, el centro y norte de Santa Fe, el este de Santiago del Estero, el oeste de Corrientes, todo Chaco, el centro y noroeste de Formosa y el este de Salta.