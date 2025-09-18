Se fue una estrella del teatro y la TV argentina: ¿qué le pasó?

“Con profundo pesar despedimos a la actriz Marta Magaro Silva, quien a lo largo de su vida desarrolló una amplia trayectoria en el teatro, la televisión, el cine y la formación actoral, tanto en la Argentina como en Francia”, señaló la entidad en un comunicado. La despedida se llevará a cabo en la casa velatoria Zuccotti Hnos (Thames 1164, CABA) este miércoles de 18 a 22 horas y el jueves de 8 a 9 de la mañana. Posteriormente, el último adiós será en la capilla del Cementerio de la Chacarita a las 9:30, donde será enterrada.