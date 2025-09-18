Se fue una estrella del teatro y la TV argentina: ¿qué le pasó?

El mundo del espectáculo argentino está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Marta Magaro Silva, reconocida actriz con una trayectoria que abarcó teatro, televisión, cine y docencia. Tenía 76 años. La noticia fue difundida por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que expresó su profundo pesar y acompañamiento a familiares y seres queridos.
“Con profundo pesar despedimos a la actriz Marta Magaro Silva, quien a lo largo de su vida desarrolló una amplia trayectoria en el teatro, la televisión, el cine y la formación actoral, tanto en la Argentina como en Francia”, señaló la entidad en un comunicado. La despedida se llevará a cabo en la casa velatoria Zuccotti Hnos (Thames 1164, CABA) este miércoles de 18 a 22 horas y el jueves de 8 a 9 de la mañana. Posteriormente, el último adiós será en la capilla del Cementerio de la Chacarita a las 9:30, donde será enterrada.
Una carrera de múltiples facetas
Nacida el 25 de julio de 1949, Marta Magaro Silva estuvo siempre vinculada al sindicato de actores y actrices, participando activamente de numerosas actividades y movilizaciones. Se formó con destacados referentes de la escena como Augusto Fernandes y Martín Adjemian, y se especializó en comicidad junto a Henny Trayles, Néstor Romero y Néstor Sabatini.
En teatro, su repertorio fue amplio y diverso, con participaciones en obras como Por qué las estrellas brillan y después explotan, Multitudes, Karmático, Ejecutor 14, La familia Núñez, La casa de Bernarda Alba, Las extranjeras y Severa vigilancia, entre muchas otras. Durante su estadía en Francia, continuó con una destacada labor teatral, participando en obras como Le suicidaire (premiada en el Festival Nacional de Teatro Francés), Noce de sang, El superhombre del futuro y Hamlet.
En televisión argentina, se destacó en ficciones como Los secretos de papá, RRDT, Poliladron, Verdad Consecuencia, Gerente de familia, Dejate querer, La Piñata y Dónde estás amor de mi vida. Su carrera cinematográfica incluyó títulos como Desbordar (por una sociedad sin manicomios), Diario para un cuento, El hombre de la deuda externa y El exilio de Gardel, además de cortometrajes como Pequeñas costumbres, Shabat Shalom, Fue, La carta y La pradera, y el film francés Cocorico.
Además de su carrera actoral, Marta participó en campañas publicitarias para Garbarino, Pepsi, MTV, Parral Riojano, Canal 9, Crush Diet, Camello y Diarco, y apareció en el videoclip La argentinidad al palo de La Bersuit. Como docente, dictó cursos de teatro en Francia para hijos de inmigrantes y adultos, y en Argentina enseñó en la Escuela Villa Devoto, Falsa Escuadra, Teatro Luz y Fuerza y Cyranoarte.