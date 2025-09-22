Secciones
SociedadTecnología

NotebookLM convierte tus apuntes en recursos lúdicos que facilitan el estudio

La plataforma de inteligencia artificial de Google incorpora flashcards y quizzes automáticos para facilitar repasos y optimizar el aprendizaje.

TECNOLOGÍA. Google NotebookLM integra flashcards, quizzes y mapas mentales para convertirse en una herramienta clave en procesos de estudio. TECNOLOGÍA. Google NotebookLM integra flashcards, quizzes y mapas mentales para convertirse en una herramienta clave en procesos de estudio. / GOOGLE
Hace 4 Hs

Google continúa expandiendo el alcance de sus herramientas de inteligencia artificial y ahora lo hace con NotebookLM, una plataforma pensada para centralizar información y perfeccionar la forma en la que los usuarios estudian. La incorporación de flashcards automáticas y quizzes interactivos marca un avance lúdico significativo en la manera de organizar y repasar contenidos.

La particularidad de NotebookLM es que no genera información desde una base de datos general, sino que trabaja con el material que cada usuario sube. Esto le otorga un carácter de “espacio seguro” para el aprendizaje porque las respuestas y los cuestionarios se alinean con textos oficiales, temarios de examen o documentos específicos.

Un centro de mando para los materiales

El sistema funciona con notebooks temáticos, dentro de los cuales se pueden reunir documentos en PDF, enlaces, videos de YouTube, archivos de Google Drive y hasta apuntes personales. La plataforma analiza todo lo cargado y ofrece resúmenes, respuestas a preguntas o ayuda para estructurar un trabajo.

Para quienes preparan parciales, el beneficio es claro: tener todos los recursos en un mismo espacio reduce la dispersión de pestañas y carpetas, y permite acceder rápidamente a los conceptos clave.

Tarjetas y cuestionarios listos en segundos

Las flashcards automáticas son una de las novedades más valoradas. Hasta ahora, los estudiantes debían redactar manualmente cada tarjeta de repaso, una tarea que consumía tiempo. NotebookLM genera las preguntas y respuestas a partir del material subido, extrae conceptos clave y permite ver la explicación al instante.

El otro agregado son los quizzes interactivos. A diferencia de versiones anteriores, que eran estáticas, ahora el sistema ofrece preguntas de opción múltiple con corrección inmediata y explicaciones que refuerzan la comprensión. Cada cuestionario se nutre del contenido que el usuario aportó, lo que asegura coherencia con los temas de estudio.

Más recursos en una sola herramienta

Más allá de estas nuevas funciones, NotebookLM ya ofrecía mapas mentales para visualizar conexiones entre ideas y un modo de resumen en audio que simula un podcast. También permite hacer consultas abiertas a un chatbot, siempre basadas en los documentos cargados.

Este enfoque convierte a la herramienta en una alternativa confiable dentro del universo de la inteligencia artificial, donde la precisión de las respuestas suele ser un punto de debate. Al depender del material que cada estudiante o profesional incorpora, el sistema evita errores comunes y se afianza como un asistente educativo.

Gratuita y conectada directamente con Google Drive, NotebookLM se perfila como una aliada práctica para quienes necesitan organizar grandes volúmenes de información, ahorrar tiempo en la preparación de repasos y enfocarse en lo central: aprender.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas GoogleArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Revolución no es re-evolución: por qué el razonamiento computacional es un cambio de especie

Revolución no es re-evolución: por qué el razonamiento computacional es un cambio de especie

¿Qué tan conveniente es guardar las contraseñas en los navegadores de internet?

¿Qué tan conveniente es guardar las contraseñas en los navegadores de internet?

Así podés incorporar inteligencia artificial en tu día a día: cuatro formas que te facilitarán la vida

Así podés incorporar inteligencia artificial en tu día a día: cuatro formas que te facilitarán la vida

¿Por qué Meta está obsesionada con los anteojos inteligentes?

¿Por qué Meta está obsesionada con los anteojos inteligentes?

Lo más popular
“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela
1

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham
2

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos
3

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central
4

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

Milei reprograma su viaje a Estados Unidos y prepara su encuentro clave con Trump en Nueva York
5

Milei reprograma su viaje a Estados Unidos y prepara su encuentro clave con Trump en Nueva York

Arresto domiciliario para uno de los acusados del caso Alberdi
6

Arresto domiciliario para uno de los acusados del caso Alberdi

Más Noticias
Robo en la casa de Pampita: qué se sabe del hecho y cómo está la modelo

Robo en la casa de Pampita: qué se sabe del hecho y cómo está la modelo

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

El tiempo en Tucumán: mañanas frescas, tardes agradables y calor hacia el viernes

El tiempo en Tucumán: mañanas frescas, tardes agradables y calor hacia el viernes

Qué compañías aparecen en el ranking de mejores empleadoras para mujeres en la Argentina

Qué compañías aparecen en el ranking de mejores empleadoras para mujeres en la Argentina

Padres e hijos trajeron su pasión por los caballos a la ciudad

Padres e hijos trajeron su pasión por los caballos a la ciudad

Inicio de la primavera sin multitudes y con un parque 9 de Julio sustentable

Inicio de la primavera sin multitudes y con un parque 9 de Julio sustentable

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

Comentarios