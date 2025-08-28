Secciones
Cómo sacar todo el jugo a NotebookLM, la IA que ahora hasta hace resúmenes de video

Con funciones que abarcan desde sintetizar textos hasta inspirar ideas creativas, NotebookLM se posiciona como un aliado clave para estudiantes y profesionales jóvenes.

TECNOLOGÍA. NotebookLM de Google convierte documentos en resúmenes, audios y guías personalizadas para facilitar el aprendizaje y la creación de contenidos. / GOOGLE
Hace 10 Min

Google dio un paso más en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) con NotebookLM, una plataforma diseñada para interactuar directamente con documentos cargados por el usuario. A diferencia de otros asistentes digitales, no se limita a responder preguntas: organiza información, propone ideas y convierte datos en materiales listos para usar. Recientemente incorporó además la función de elaborar videos, una novedad que por el momento sólo está disponible en inglés, pero que progresivamente se habilitará para otros idiomas.

"Los resúmenes de video son una nueva categoría de resultados de Studio que se incorporan a NotebookLM. El primer formato que presentamos son diapositivas narradas. Se pueden considerar como una alternativa visual a los resúmenes de audio: un anfitrión de IA crea nuevas imágenes para ayudar a ilustrar puntos, mientras que también extrae imágenes, diagramas, citas y números de tus documentos", dice el anuncio publicado por Google el 29 de julio. Y añade: "esto lo hace excepcionalmente eficaz para explicar datos, demostrar procesos y hacer que los conceptos abstractos sean más tangibles. Introduciremos formatos adicionales a medida que los resúmenes de vídeo se desarrollen aún más".

Google precisó que los resúmenes de video son tan flexibles como los de audio: "puedes especificar los temas en los que te quieres centrar, indicar tus objetivos de aprendizaje, describir el público al que van dirigidos y mucho más. Puedes hacer preguntas generales como: 'no sé nada sobre este tema; ayúdame a entender los diagramas del artículo' o ser más específico: 'ya soy un experto en X; céntrate en Z'".

De los apuntes al proyecto

El atractivo principal de Notebook LM es que trabaja sobre archivos propios: desde PDFs y Google Docs hasta enlaces web o videos de YouTube. Así, genera resúmenes, destaca puntos importantes y explica conceptos difíciles de forma clara. NotebookLM es en un aliado que ahorra tiempo a estudiantes que enfrentan parciales con textos extensos o profesionales que deben analizar reportes.

Más allá de sintetizar, la herramienta tiene un costado creativo. Puede sugerir comparaciones entre documentos, ayudar a estructurar un proyecto o servir de guía para sesiones de brainstorming. Incluso transforma notas dispersas en cronogramas de trabajo, guías de estudio, o borradores para artículos y pódcasts.

Uno de sus usos más atractivos es el formato de audio: convierte textos en un archivo que se puede reproducir mientras se viaja, se hace ejercicio o se realizan otras tareas. Esta función, pensada para quienes combinan estudio y rutinas activas, se adapta a las nuevas formas de consumir la información.

La plataforma también puede actuar como un tutor digital. Genera preguntas de autoevaluación, explica con ejemplos sencillos y ayuda a elaborar glosarios con términos clave, todo al ritmo de cada usuario.

Cómo aprovechar NotebookLM al máximo

Aunque la interfaz es intuitiva, hay consejos para sacarle provecho. La clave está en seleccionar bien los documentos que se suben: la calidad de las fuentes influye directamente en la calidad de las respuestas.

También es recomendable verificar los resultados. La herramienta organiza y resume, pero siempre conviene revisar que las ideas respeten el contenido original. Otro punto útil es integrarla con gestores como Notion o Evernote para mantener la información ordenada.

Por último, los expertos sugieren experimentar con sus funciones más creativas. El valor de NotebookLM no está sólo en resumir, sino también en inspirar nuevas formas de aprender y producir contenidos.

Una experiencia complementada con Gemini

NotebookLM no es la única apuesta de Google. La compañía también ofrece Gemini, otra inteligencia artificial capaz de generar textos, traducir idiomas, resumir documentos y responder preguntas a partir de texto, imágenes o videos. Ambas plataformas muestran cómo la IA se integra cada vez más en la vida académica y laboral.

