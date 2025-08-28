Cómo sacar todo el jugo a NotebookLM, la IA que ahora hasta hace resúmenes de video

"Los resúmenes de video son una nueva categoría de resultados de Studio que se incorporan a NotebookLM. El primer formato que presentamos son diapositivas narradas. Se pueden considerar como una alternativa visual a los resúmenes de audio: un anfitrión de IA crea nuevas imágenes para ayudar a ilustrar puntos, mientras que también extrae imágenes, diagramas, citas y números de tus documentos", dice el anuncio publicado por Google el 29 de julio. Y añade: "esto lo hace excepcionalmente eficaz para explicar datos, demostrar procesos y hacer que los conceptos abstractos sean más tangibles. Introduciremos formatos adicionales a medida que los resúmenes de vídeo se desarrollen aún más".