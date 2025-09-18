Tensión financiera: los bonos caen, el riesgo país supera los 1.300 puntos y el dólar opera en precios récord

En medio de un escenario complejo para la administración de Javier Milei en el plano económico y político, los bonos argentinos en dólares profundizan su caída este jueves en Wall Street, mientras el dólar opera en niveles récord y el riesgo país supera los 1.300 puntos.
A las 12.40, los mercados reflejan fuertes retrocesos para los bonos argentinos. Los títulos Globales en dólares con ley extranjera caen en promedio un 4%, mientras que el riesgo país, medido por el EMBI+ de JP Morgan, suma 182 puntos (+14,6%), ubicándose en 1.428 unidades.
Esta cifra representa el nivel más alto desde el 12 de septiembre del año pasado y complica la posibilidad de emitir nuevos bonos en los mercados voluntarios, afectando la sustentabilidad del repago de la deuda.
El mercado accionario también refleja pérdidas. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires baja 4,1% en pesos, ubicándose en 1.710.000 puntos. Entre los ADR y acciones argentinas negociadas en Wall Street, las caídas son lideradas por Transportadora Gas del Sur y Banco Galicia, con un retroceso del 5,9%.
La Bolsa argentina registra las mayores pérdidas internacionales en 2025, mientras los índices de Wall Street se mantienen en niveles récord. Desde su máximo del 9 de enero, el S&P Merval medido en dólares acumula una caída del 52,5%, ahora en 1.134 puntos, mientras que en pesos, el panel de acciones líderes desciende 39% desde el récord de enero, en 2.843.736 puntos.
Dólar en máximos
En el plano cambiario, el dólar mayorista se mantiene estable en $1.474,50, el mismo techo defendido por el Banco Central con ventas de contado por U$S53 millones, una intervención no realizada desde el 11 de abril.
Sin embargo, el dólar Contado con Liquidación (CCL) y el "blue" superan los $1.500, alcanzando máximos históricos. Las cotizaciones bursátiles implícitas en acciones y bonos argentinos registran incrementos de $6 a $10: CCL, $1.508; Dólar MEP, $1.495 y el informal a $1.505 para la venta, superando el récord de $1.500 del 12 de julio de 2024.
El dólar al público se ubica en $1.485 en el Banco Nación, mientras que el promedio en entidades financieras es de $1.491,22 para la venta y $1.440,43 para la compra, según informó el Banco Central.