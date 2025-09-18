Secciones
Tensión financiera: los bonos caen, el riesgo país supera los 1.300 puntos y el dólar opera en precios récord

El indicador que elabora el JP Morgan alcanza el valor más alto desde septiembre de 2024, cuando se había ubicado en 1.358 puntos. El tipo de cambio mayorista se mantiene cerca del techo del esquema de las bandas.

Hace 9 Min

En medio de un escenario complejo para la administración de Javier Milei en el plano económico y político, los bonos argentinos en dólares profundizan su caída este jueves en Wall Street, mientras el dólar opera en niveles récord y el riesgo país supera los 1.300 puntos.

A las 12.40, los mercados reflejan fuertes retrocesos para los bonos argentinos. Los títulos Globales en dólares con ley extranjera caen en promedio un 4%, mientras que el riesgo país, medido por el EMBI+ de JP Morgan, suma 182 puntos (+14,6%), ubicándose en 1.428 unidades. 

Esta cifra representa el nivel más alto desde el 12 de septiembre del año pasado y complica la posibilidad de emitir nuevos bonos en los mercados voluntarios, afectando la sustentabilidad del repago de la deuda.

El mercado accionario también refleja pérdidas. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires baja 4,1% en pesos, ubicándose en 1.710.000 puntos. Entre los ADR y acciones argentinas negociadas en Wall Street, las caídas son lideradas por Transportadora Gas del Sur y Banco Galicia, con un retroceso del 5,9%.

La Bolsa argentina registra las mayores pérdidas internacionales en 2025, mientras los índices de Wall Street se mantienen en niveles récord. Desde su máximo del 9 de enero, el S&P Merval medido en dólares acumula una caída del 52,5%, ahora en 1.134 puntos, mientras que en pesos, el panel de acciones líderes desciende 39% desde el récord de enero, en 2.843.736 puntos.

Dólar en máximos

En el plano cambiario, el dólar mayorista se mantiene estable en $1.474,50, el mismo techo defendido por el Banco Central con ventas de contado por U$S53 millones, una intervención no realizada desde el 11 de abril.

Sin embargo, el dólar Contado con Liquidación (CCL) y el "blue" superan los $1.500, alcanzando máximos históricos. Las cotizaciones bursátiles implícitas en acciones y bonos argentinos registran incrementos de $6 a $10: CCL, $1.508; Dólar MEP, $1.495 y el informal a $1.505 para la venta, superando el récord de $1.500 del 12 de julio de 2024.

VOLATILIDAD. El dólar sigue subiendo en la city. VOLATILIDAD. El dólar sigue subiendo en la city.

El dólar al público se ubica en $1.485 en el Banco Nación, mientras que el promedio en entidades financieras es de $1.491,22 para la venta y $1.440,43 para la compra, según informó el Banco Central.

