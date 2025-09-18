El Gobierno de Javier Milei relativizó la suba del dólar y cuestionó el rechazo a los vetos

La derrota en el Congreso

Tras el revés parlamentario, Adorni apuntó contra la “magnitud fiscal” del rechazo a los vetos a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica y aseguró que “quedó expuesto, una vez más, el modus operandi de la casta y la obsesión por destruir el plan económico que sacó a millones de argentinos de la pobreza”. "El monto anual de la ley de Financiamiento Universitario es de $1,9 billones. Si queremos financiarlo con otras partidas, deberíamos suspender el presupuesto total del poder legislativo por cuatro meses. Hay que ver si diputados y senadores están dispuestos a renunciar a su sueldo durante este tiempo para financiar esta ley que propusieron rechazando el veto”, dijo.