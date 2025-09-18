El Gobierno de Javier Milei relativizó la suba del dólar y cuestionó el rechazo a los vetos

El Gobierno nacional cuestionó el rechazo de los vetos presidenciales en la Cámara de Diputados y aseguró que se alinearon “todos los enemigos del progreso”. Además volvió a mostrar confianza en el plan económico en medio de la suba del dólar y confirmó que el Banco Central (BCRA) saldrá a vender reservas “cuando el dólar toque el techo”.
En conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que “el esquema está preparado para que no exista ningún tipo de problema”. “Nunca jamás va a tener algún problema el BCRA en comprar esos pesos cuando el dólar toque el techo de la banda. No hay razón para que haya problemas”, afirmó.
También dijo que el programa económico del Gobierno “incluye la política fiscal, monetaria y cambiaria, y es consistente”. “El esquema está preparado para que no haya problemas cuando uno se maneja con las bandas que planteamos”, subrayó.
La derrota en el Congreso
Tras el revés parlamentario, Adorni apuntó contra la “magnitud fiscal” del rechazo a los vetos a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica y aseguró que “quedó expuesto, una vez más, el modus operandi de la casta y la obsesión por destruir el plan económico que sacó a millones de argentinos de la pobreza”. "El monto anual de la ley de Financiamiento Universitario es de $1,9 billones. Si queremos financiarlo con otras partidas, deberíamos suspender el presupuesto total del poder legislativo por cuatro meses. Hay que ver si diputados y senadores están dispuestos a renunciar a su sueldo durante este tiempo para financiar esta ley que propusieron rechazando el veto”, dijo.
"Otra forma de financiarlo es aumentar el IVA del 21% al 24% por 45 días. Habría que ver cómo le explican a la sociedad que la irresponsabilidad se financia con mayores impuestos a la gente", amplió.
En tanto, el vocero aseguró que el rechazo al veto de la ley de Emergencia Pediátrica también significa un supuesto problema para las cuentas porque "el monto anual es de $130.000 millones. Esto es el equivalente a suspender las jubilaciones de privilegio por tres meses. La pregunta es si la casta política está dispuesta a votar estas cuestiones y eliminarse las jubilaciones de privilegio".
"Hay otras equivalencias, todo en pos de que se entienda la magnitud. Habría que despedir 66.550 empleados públicos, o suspender el total del subsidio al transporte por un mes", sentenció.