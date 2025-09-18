Tensión financiera: los bonos caen, el riesgo país supera los 1.400 puntos y el dólar opera en precios récord

La Bolsa argentina registra las mayores pérdidas internacionales en 2025, mientras los índices de Wall Street se mantienen en niveles récord. Desde su máximo del 9 de enero, el S&P Merval medido en dólares acumula una caída del 52,5%, ahora en 1.134 puntos, mientras que en pesos, el panel de acciones líderes desciende 39% desde el récord de enero, en 2.843.736 puntos.