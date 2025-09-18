Un entrenador de mujeres revela las claves para empezar a entrenar fuerza

Ejercicios de musculatura para el tren superior

Se pueden trabajar los hombros con una banda elástica. Solo se necesita pisar el elemento con los pies para sostenerlos con el peso del cuerpo y, en la parte superior, sostenerla con los brazos. Al abrir la banda, los brazos deben estirarse para formar una T con el cuerpo. Deben abrirse hasta quedar a la altura del hombro, ya sea a los laterales del cuerpo o hacia adelante. En los dos casos, se trabajan músculos diferentes.