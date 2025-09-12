Secciones
SociedadSalud

¿Cuál es el ejercicio perfecto para ganar músculo después de los 50 años?: es muy fácil de practicar

Hacer entrenamiento luego de determinada edad es fundamental para el bienestar físico.

Recuperar la masa muscular después de los 50 años es clave Recuperar la masa muscular después de los 50 años es clave Hola
Hace 4 Hs

Mantenerse activo y en forma es fundamental para la salud en cualquier etapa de la vida, pero después de los 50 años, el ejercicio para ganar músculo cobra una importancia aún mayor.

Para quienes buscan ganar músculo después de los 50 años, utilizar la máquina Pec Fly puede ser una opción muy efectiva. Incorporar este aparato a tu rutina de ejercicios es una estrategia eficaz para fortalecer el pecho y desarrollar pectorales bien definidos.

Por qué nuestro cerebro nos "boicotea" cuando queremos hacer ejercicio y estar activos

Por qué nuestro cerebro nos boicotea cuando queremos hacer ejercicio y estar activos

A diferencia de otros métodos que requieren equilibrio, como el uso de bancos o pelotas, esta máquina ofrece una base estable que te permite concentrarte en trabajar los músculos sin preocuparte por mantener el equilibrio. Es una opción especialmente adecuada para mujeres mayores de 50 años que desean tonificar y aumentar la masa muscular en la zona del pecho.

¿Cuál es el ejercicio para ganar músculo después de los 50 años?

Para quienes están empezando a ejercitar los pectorales, esta máquina facilita la tarea al permitir realizar el ejercicio en una posición sentada con la espalda apoyada, lo que ayuda a mantener una técnica adecuada y maximiza el esfuerzo en los músculos del pecho.

Además, este ejercicio contribuye al desarrollo de masa muscular magra, mejora la densidad ósea y aumenta la tasa metabólica basal, beneficiando de manera particular a las mujeres a partir de los 50 años.

Realizar el movimiento de juntar los brazos frente al pecho de manera lenta y controlada es esencial para ganar más músculo Realizar el movimiento de juntar los brazos frente al pecho de manera lenta y controlada es esencial para ganar más músculo Freepik

¿Cómo hacer ejercicio con la máquina de pec fly?

Para optimizar tu rutina de entrenamiento y obtener resultados efectivos con la máquina de pec fly, es esencial realizar el ejercicio correctamente:

- Sentate asegurándote de que tus pies estén bien apoyados y la almohadilla de la espalda te sostenga correctamente.

- Al agarrar las manijas, asegurate de que tus codos y muñecas estén a la altura de los hombros. Los brazos deben estar alineados con el frente del pecho.

- Juntá los brazos frente al pecho de forma lenta y controlada, con los codos ligeramente doblados y las muñecas relajadas.

- Pausá brevemente cuando tus brazos estén completamente "cerrados" frente al pecho, y luego volvé lentamente a la posición inicial, manteniendo una postura firme.

- Comenzá con dos series de siete a diez repeticiones, descansando brevemente entre ellas. A medida que te sientas más cómodo, aumentá gradualmente el número de repeticiones.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Consecuencias inesperadas: usar el celular en el baño aumenta el riesgo de hemorroides casi un 50%

Consecuencias inesperadas: usar el celular en el baño aumenta el riesgo de hemorroides casi un 50%

Tres ejercicios clave para eliminar los brazos flácidos después de los 50

Tres ejercicios clave para eliminar los brazos flácidos después de los 50

A 50 años del “Adiós Sui Generis”: el hito que cambió la historia del rock argentino

A 50 años del “Adiós Sui Generis”: el hito que cambió la historia del rock argentino

Argentina tiene una de las mejores pizzerías del mundo, según un prestigioso ranking

Argentina tiene una de las mejores pizzerías del mundo, según un prestigioso ranking

Caminata japonesa: la técnica ideal para quienes odian entrenar

Caminata japonesa: la técnica ideal para quienes odian entrenar

Lo más popular
Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
1

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying
2

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”
3

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
4

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis
5

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

Usurpaciones: la Provincia aspira a recuperar 1.000 hectáreas hasta fin de año
6

Usurpaciones: la Provincia aspira a recuperar 1.000 hectáreas hasta fin de año

Más Noticias
Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Comentarios